Desničari pred Tomaševićevim stanom, pjevaju Thompsonove pjesme: Sve puno policije, dignut i dron

U nedjelju ujutro pred stanom zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića okupila se manja skupina desničara kako bi prosvjedovala protiv zabrane koncerata, koje je zagrebački gradonačelnik najavio za sve koncerte Marka Perkovića Thompsona u Zagrebu.

Skupina, njih 30-ak, predvode Dražen Keleminec iz A-HSP-a i Alin Kavur, javnosti poznat kao Dado iz serije Smogovci.

Okupljeni su najavili da će pjevati Thompsonove pjesme u znak prosvjeda, a cijelo događanje nadzire veći broj policajaca. Iznad lokacije je i dron koji snima situaciju.

Oko 11 je 'koncert' i počeo. Puštaju se Thompsonove pjesme. Otpjevali su Bojnu Čavoglave, ali uz manje tehničke probleme. Očito nemaju YouTube premium pa su izvedbu prekidale reklame.

Povod prosvjedu je subotnji Thompsonov koncert u Areni Zagreb, nakon kojeg je gradonačelnik Tomašević poručio da će pjevaču biti zabranjeni nastupi u gradskim prostorima ako pjesmu Čavoglave započne uzvikom “Za dom spremni”. Thompson je pjesmu započeo uzvikom “Za dom”, na što je publika odgovorila “spremni”.

"Ako je ZDS koristen u NDH, onda je i Hrvatska himna koristena u NDH. Onda nek Tomasevic zabrani i himnu", kazao je jutros Dražen Keleminec.

Tijekom koncerta Thompson je pozvao mlade na izvanredne izbore i rušenje vlasti platforme Možemo! i gradonačelnika Tomaševića uoči izvedbe Bojne Čavoglave:

“Ne radi se ovdje o meni i jednom koncertu. Ovdje se radi o napadu na Domovinski rat i temelje hrvatske države. Znamo da danas Zagrebom upravlja ekstremna ljevičarska sekta i ostaci jugokomunista. Zagreb je glavni grad Hrvatske. Ali i svake Hrvatice i Hrvata gdje god živio. Svi smo mi vezani uz Zagreb. Pozivam sve koji se ne slažu s ovom vlasti koja donosi ovakve odluke da se tome treba protiviti demokratskim putem, putem izbora. Izbori mogu biti i redovni i izvanredni. Pozivam sve mlade, sve iz političkog i javnog života da učine još jedan napor da vama mladima pomognemo da vi naša mladež, naši sokolovi, naša ljepota, da vi učinite Hrvatsku ponosnom i lijepom kao u snovima. Nećemo trpjet jad i kukavluk koji nam brani naše budnice iz 1991., koje pjevamo od '91. Bit će još dana, bit će megdana”.

Thompsonov tim najavio tužbu protiv Tomaševića

Njegov odvjetnički tim najavio je da će protiv gradske zabrane pokrenuti pravne postupke, uključujući tužbe i kaznene prijave.

Sinoć su podsjetili da su tražili dozvolu za koncert 28. prosinca i dobili odgovor 'da im je žao, ali da zahtjevu ne mogu udovoljiti'. Potom se odvjetnik iz Thompsonova tima žalio, ali nikakav odgovor na to nije dobio.

Stoga u Thompsonovom timu poručuju da čekaju da prođe taj 28. prosinac i da krenu svim mogućim pravnim sredstvima, da to znači i tužbe i kaznene prijave protiv Tomislava Tomaševića, ali i svih onih koji imaju bilo kakve veze s Arenom Zagreb i dozvolama za koncert u njoj. Pitaju se 'je li ovo 1945'. Također podsjećaju da je i sud dao za pravo Thompsonu da može pjevati pjesmu Bojna Čavoglave i taj početni stih za dom spremni.

