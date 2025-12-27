Krenulo je ludilo! Nakon Hipodroma, Thompson napunio i Arenu: Pogledajte uzavrelu atmosferu

Danas, 27. prosinca od 20 sati, pjevač Marko Perković Thompson (59) održava koncert u Areni Zagreb. Unatoč velikom interesu za Thompsonov koncert, drugi nastup u Areni neće se održati. Gradonačelnik Tomislav Tomašević i zagrebačka Gradska skupština donijeli su odluku da neće biti dodatnog termina.

Koncert je odavno rasprodan, a cijene ulaznica iznosile su 60 eura za fan zonu i tribine te 40 eura za parter. Prema riječima organizatora prodano je čak 18.600 ulaznica. U uvodnom obraćanju istaknuli su da se nadaju da će u ovo božićno vrijeme sve proći u zajedništvu i miru. Prvi obožavatelji pristizali su još od 17 sati, a u 19 sati već je nedostajalo parkirnih mjesta te su se stvorile gužve pred ulazima Arene.