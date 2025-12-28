Privedene dvije osobe na Thompsonovom koncertu: Krim istraga se nastavlja

Zagrebačka policija privela je dvije osobe na koncertu Marka Perkovića Thompsona zbog narušavanja javnog reda i mira i kršenja Zakona o javnom okupljanju, kao i da se krim istraživanje nastavlja, doznaje RTL Danas.

Podsjetimo, policija je najavila da će čitavi događaj i koncert snimati, kako u Areni Zagreb, tako i sve ono što će se događati uoči i nakon koncerta oko Arene, a snimke pregledavati i sve eventualne prekršitelje ili počinitelje kaznenih djela procesuirati.

Unatoč velikom interesu za Thompsonov koncert, drugi nastup u Areni neće se održati. Gradonačelnik Tomislav Tomašević i zagrebačka Gradska skupština donijeli su odluku da neće biti dodatnog termina.

Thompsonovom tim najavio tužbu

Dodajmo i tome da unatoč velikom interesu za drugi koncert, do toga neće doći. Iz Ureda gradonačelnika poručili su 'da im je žao, ali da zahtjevu ne mogu udovoljiti'. Potom se odvjetnik iz Thompsonova tima žalio, ali nikakav odgovor na to nije dobio. Naime, gradonačelnik Tomašević čitavo vrijeme govori, može dozvola za koncert za nedjelju, 28. prosinca ali ako se neće pjevati 'Bojna Čavoglave', odnosno stih 'Za dom spremni'.

U međuvremenu je čak i zagrebačka Gradska skupština izglasala zaključak prema kojem se u svim gradskim prostorima zabranjuje korištenje bilo kakvih slogana, pokliča obilježja koji potiču na mržnju, netrpeljivost na rasnoj, nacionalnoj, vjerskoj razini i da to uključuje ustaški poklič 'Za dom spremni'. U svakom slučaju, bit će zanimljivo pratiti pravnu bitku između Thompsona i Tomaševića koja je sve izvjesnija.

U Thompsonovom timu poručuju da čekaju da prođe taj 28. prosinac i da krenu svim mogućim pravnim sredstvima, da to znači i tužbe i kaznene prijave protiv Tomislava Tomaševića, ali i svih onih koji imaju bilo kakve veze s Arenom Zagreb i dozvolama za koncert u njoj.

SDP o Thompsonu: Tu nije riječ samo o glazbi nego o političkom djelovanju

Nakon što je sa svog sinoćnjeg koncerta Marko Perković Thompson pozvao na smjenu zagrebačke vlasti i gradonačelnika Tomislava Tomaševića, iz SDP-a su reagirali priopćenjem te istaknuli da tu nije riječ samo o glazbi nego o njegovom svjesnom političkom djelovanju. Referirajući se na MP Thompsona koji je zagrebačku vlast jučer na koncertu optužio za napade na simbole iz Domovinskog rata, sam Domovinski rat i temelje hrvatske države, predsjednik zagrebačke Gradske skupštine Matej Mišić (SDP) rekao je da takve izjave relativiziraju stvarne vrijednosti Domovinskog rata i pretvaraju ga u politički alat.

"Domovinski rat obranio je Hrvatsku i njezinu slobodu, a temelji države jasno su i nedvosmisleno definirani Ustavom RH. Ne vidim tko se i s kim još uvijek treba 'boriti' oko toga", rekao je. Na to što ih je nazvao “ekstremnim ljevičarima i ostacima jugokomunista”, Mišić je rekao da o komunistima u ozbiljnoj politici nitko ne govori već godinama. "Taj rječnik se redovito oživljava onda kada ponestane stvarnih argumenata. Tada se pokušava izmisliti neka krajnost kako bi se vlastita pozicija mogla definirati u odnosu na nju", ocijenio je Mišić. To se, dodao je, radi isključivo u situacijama kada se umjetno stvara problem, s jasnim ciljem manipulacije i produbljivanja društvenih podjela, umjesto rješavanja stvarnih pitanja koja muče građane.

"Thompson nije rekao niti jednu riječ o krađi u zdravstvu, o državnom inspektoru u zatvoru, o malim mirovinama, femicidu, Bačićevim zakonima i slično", istaknuo je Mišić.

Podsjetio je da je Marko Perković Thompson već ranije bio politički angažiran, uključujući i članstvo u HSP-u te ocijenio da i njegova današnja retorika jasno pokazuje da se i dalje kreće u tom prostoru.

"To je njegovo pravo, ali onda je pošteno reći da više ne govorimo samo o glazbi, nego o svjesnom političkom djelovanju", rekao je Mišić.

Marko Perković Thompson sinoć je na koncertu pozvao na smjenu vlasti u Zagrebu demokratskim putem, a jutros su se pred stanom gradonačelnika Tomaševića okupili predstavnici stranke Autohtona - Hrvatska stranka prava.

