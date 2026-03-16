Mladi nogometaš ubio ženu pred njezinom kćeri (16): Nasrnuo je šakama i nožem

Mladi ruski nogometaš Danil Sekač (20) priznao je da po nalogu prevaranta u petak ubio moskovsku poduzetnicu u njezinom domu, izvijestio je Istražni odbor Rusije (CIR), a prenio portal Marca.

Horor se navodno odvio nakon što je pljačka pošla po zlu. Vjeruje se da je 20-godišnjak po nalogu prevaranata došao u stan s namjerom da se dočepa sefa poduzetnice. Međutim, ona mu nije htjela otkriti šifru, a prevaranti su mu u jednom trenutku naredili da je ubije. Sekač je na ženu nasrnuo šakama, a potom ju je izbo nožem.

Scene strave gledala je i njezina 16-godišnja kći, koju su prevaranti također nasamarili nakon što su se predstavili kao lažni policajci. Sekač je nakon ubojstva kroz prozor bacio plijen - 2000 dolara, nakit i kolekcionarske kovanice, a potom je do sljedećeg dana kćer držao zatočenu.

Prijeti mu do 15 godina zatvora

Uhićen je u subotu u hotelu udaljenom oko 14 kilometara od mjesta zločina. "Sve priznajem i kajem se", rekao je branič, koji je ranije igrao u mlađim selekcijama ruske reprezentacije te u nogometnim akademija Lokomotiva iz Moskve, Rostova, Stroguina i Saturna.

Sada je bio član B momčadi kluba Ural iz Jekaterinburga, iz kojeg su istaknuli da je prije nekoliko dana napustio momčad kako bi u Moskvi nastavio školovanje.

Odbor je protiv 20-godišnjeg Sekača pokrenuo kazneni postupak prema članku 105. Kaznenog zakona Rusije (ubojstvo) i mogao bi biti osuđen na do 15 godina zatvora.

POGLEDAJTE VIDEO: Ubojica iz Gospića nije bio vezan kada je napao policajce: Evo gdje će ga sada prebaciti