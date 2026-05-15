Jeste li ikada umjesto šećera stavili ovo u kavu? Jednostavan trik poboljšava okus

Za mnoge ljude kava nije samo napitak, već neizostavan dnevni ritual koji osigurava prijeko potreban poticaj kofeina. Iako se u njoj uživa u bezbrojnim oblicima, mnogi oklijevaju piti čistu crnu kavu zbog njezina gorkog okusa bez dodanog mlijeka ili šećera. Ipak, umjerena konzumacija crne kave može biti iznimno korisna za zdravlje, a postoji i jednostavan trik kojim se njezin okus može značajno poboljšati.

Trik koji ima znanstvenu podlogu

Savjet za poboljšanje okusa kave nedavno je postao viralan zahvaljujući društvenim mrežama, a podijelio ga je i medicinski stručnjak, dr. Karan Rajan, poznat po svojim zdravstvenim savjetima. U jednom od popularnih videa, pokazao je nekonvencionalne načine za poboljšanje nutritivne vrijednosti hrane, a među njima se našao i prijedlog da se u crnu kavu doda samo prstohvat soli. Dr. Rajan objašnjava da sol blokira receptore za gorčinu na jeziku, čineći okus kave znatno glađim i smanjujući potrebu za dodavanjem šećera. Znanstveno objašnjenje leži u načinu na koji ioni natrija iz soli stupaju u interakciju s okusnim pupoljcima, potiskujući percepciju gorkih okusa dok istovremeno pojačavaju osjet slatkoće.

S time su se složili i stručnjaci za kavu iz Espresso Worksa, koji napominju da ova metoda ne samo da smanjuje gorčinu, već i ističe orašaste note i prirodnu slatkoću određenih vrsta kave, i to bez potrebe za šećerom. Osim što poboljšava okus, sol može čak i pojačati aromu crne kave, otvarajući vrata uživanju u njezinim brojnim zdravstvenim blagodatima.

Praksa starija od internetskih trendova

Iako se može činiti kao moderna novotarija potaknuta društvenim mrežama, dodavanje soli u kavu zapravo je praksa s dugom poviješću u različitim kulturama diljem svijeta. U Turskoj je, primjerice, slana kava dio tradicionalnih predbračnih ceremonija. U Skandinaviji, posebice u obalnim dijelovima Norveške, ovo je desetljećima stara navika. Slične tradicije postoje i u drugim dijelovima svijeta; na Tajvanu je popularna "kava s morskom soli", koja se sastoji od slane mliječne pjene na vrhu ledene kave, dok se u Vijetnamu kava tradicionalno poslužuje sa slanim vrhnjem. Na Zapadu je ovu metodu još 2009. godine popularizirao američki kuhar Alton Brown, koji je preporučio dodavanje četvrtine žličice soli na svakih šest žlica mljevene kave kako bi se neutralizirala gorčina.

