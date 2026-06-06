Atraktivna plesačica uplovila u glazbene vode: 'Kad su emocije u igri, ne volim ostati na seenu'
U vremenu kada jedan otvoreni chat bez odgovora može izazvati više nervoze nego telefonski poziv nekad, naziv pjesme nije mogao biti aktualniji
Godinama je publika poznaje kao jednu od najatraktivnijih plesačica domaće scene, a sada je Nina Mia odlučila napraviti korak koji je dugo priželjkivala. Predstavila je svoj prvi singl "Seen", plesnu i klupski obojenu pjesmu koja govori o modernim odnosima, ignoriranim porukama i ženama koje, kako sama kaže, mogu proći kroz sve. Iako je mnogi povezuju prvenstveno s plesom i glamuroznim nastupima, Nina priznaje da je ideja o pjevačkoj karijeri u njoj sazrijevala godinama.
"Dugo je postojala želja u meni za pjevačkim vodama i bio je to logičan slijed nakon svih ovih godina mog prisustva na sceni kroz različite segmente. S dečkima iz Connecta surađivala sam puno puta prije na njihovim spotovima, a ovaj put smo skupa odlučili poigrati se pjesmom za mene. Htjela sam nešto klupski, moćno i plesno, a oni su odvažno ispunili moje želje", kaže Nina Mia.
Pjesma je nastala u suradnji s Natkom Smoljanom, koji potpisuje glazbu, aranžman i produkciju, dok tekst potpisuju Jure Blažević i Natko Smoljan. Za videospot je bila zadužena ekipa Domy Medije, a iza kamere, montaže i kolor korekcije stoji Dorian Domiter.
'Pjesma je baš moja'
Nina kaže da nije dugo razmišljala kada je čula pjesmu.
"Pjesma je baš moja. Od toga da spominjem i cure koje su dio agencije u mom poslovnom svijetu do same energije pjesme koja opisuje snažnu ženu koja može kroz sve proći. Poistovjetila sam se s tim. A i nisam ažurna s odgovaranjem na poruke, pa dosta toga ostane na 'seen'."
U vremenu kada jedan otvoreni chat bez odgovora može izazvati više nervoze nego telefonski poziv nekad, naziv pjesme nije mogao biti aktualniji.
Koliko zapravo boli 'seen'?
"Ja sam prva koja servira 'seen' na dnevnoj bazi i znam da to može biti poprilično frustrirajuće. Trudim se svakako neki odgovor dati na kraju, ali nekad jednostavno ostaneš bez teksta i znam ostaviti stvari u zraku."
Ipak, postoji situacija u kojoj joj ignoriranje nije nimalo simpatično.
"Kad su emocije u igri, ne volim biti ostavljena na 'seen'. Haha. Nisam sramežljiva, volim izazove", kazala je.
Za nekoga tko prvi put službeno ulazi u glazbeni svijet, Nina djeluje iznenađujuće sigurno.
"Prirodno mi je. Nisam sramežljiva i volim nove izazove. Uvijek sam pomalo bila u pjevanju, od nekih manjih pjevačkih natjecanja u mlađim danima do sada izdavanja moje prve pjesme."
Dodaje kako je ovo tek početak onoga što želi graditi u budućnosti: "Veselim se svemu što dolazi."
Sudeći prema energiji koju donosi "Seen", Nina Mia nije odlučila samo snimiti pjesmu i okušati sreću. Lijepa zagrebačka plesačica ovim je singlom jasno dala do znanja da želi postati novo lice domaće pop scene, i to uz ritam zbog kojeg je teško ostati miran, čak i kada poruka ostane samo na seenu.