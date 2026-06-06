Atraktivna plesačica uplovila u glazbene vode: 'Kad su emocije u igri, ne volim ostati na seenu'

Godinama je publika poznaje kao jednu od najatraktivnijih plesačica domaće scene, a sada je Nina Mia odlučila napraviti korak koji je dugo priželjkivala. Predstavila je svoj prvi singl "Seen", plesnu i klupski obojenu pjesmu koja govori o modernim odnosima, ignoriranim porukama i ženama koje, kako sama kaže, mogu proći kroz sve. Iako je mnogi povezuju prvenstveno s plesom i glamuroznim nastupima, Nina priznaje da je ideja o pjevačkoj karijeri u njoj sazrijevala godinama.

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"Dugo je postojala želja u meni za pjevačkim vodama i bio je to logičan slijed nakon svih ovih godina mog prisustva na sceni kroz različite segmente. S dečkima iz Connecta surađivala sam puno puta prije na njihovim spotovima, a ovaj put smo skupa odlučili poigrati se pjesmom za mene. Htjela sam nešto klupski, moćno i plesno, a oni su odvažno ispunili moje želje", kaže Nina Mia.

Foto: PROMO

Pjesma je nastala u suradnji s Natkom Smoljanom, koji potpisuje glazbu, aranžman i produkciju, dok tekst potpisuju Jure Blažević i Natko Smoljan. Za videospot je bila zadužena ekipa Domy Medije, a iza kamere, montaže i kolor korekcije stoji Dorian Domiter.

'Pjesma je baš moja'

Nina kaže da nije dugo razmišljala kada je čula pjesmu.

"Pjesma je baš moja. Od toga da spominjem i cure koje su dio agencije u mom poslovnom svijetu do same energije pjesme koja opisuje snažnu ženu koja može kroz sve proći. Poistovjetila sam se s tim. A i nisam ažurna s odgovaranjem na poruke, pa dosta toga ostane na 'seen'."

U vremenu kada jedan otvoreni chat bez odgovora može izazvati više nervoze nego telefonski poziv nekad, naziv pjesme nije mogao biti aktualniji.

Foto: PROMO

Koliko zapravo boli 'seen'?

"Ja sam prva koja servira 'seen' na dnevnoj bazi i znam da to može biti poprilično frustrirajuće. Trudim se svakako neki odgovor dati na kraju, ali nekad jednostavno ostaneš bez teksta i znam ostaviti stvari u zraku."

Ipak, postoji situacija u kojoj joj ignoriranje nije nimalo simpatično.

"Kad su emocije u igri, ne volim biti ostavljena na 'seen'. Haha. Nisam sramežljiva, volim izazove", kazala je.

Za nekoga tko prvi put službeno ulazi u glazbeni svijet, Nina djeluje iznenađujuće sigurno.

"Prirodno mi je. Nisam sramežljiva i volim nove izazove. Uvijek sam pomalo bila u pjevanju, od nekih manjih pjevačkih natjecanja u mlađim danima do sada izdavanja moje prve pjesme."

Dodaje kako je ovo tek početak onoga što želi graditi u budućnosti: "Veselim se svemu što dolazi."

Sudeći prema energiji koju donosi "Seen", Nina Mia nije odlučila samo snimiti pjesmu i okušati sreću. Lijepa zagrebačka plesačica ovim je singlom jasno dala do znanja da želi postati novo lice domaće pop scene, i to uz ritam zbog kojeg je teško ostati miran, čak i kada poruka ostane samo na seenu.