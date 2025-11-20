Luda zabava i brojni gosti: Connect slavi 20 godina karijere i sprema spektakularni koncert

Dvadeset godina karijere, bezbroj hitova, milijunski pregledi, generacije koje su odrastale na njihovim pjesmama – legendarna grupa CONNECT ove godine slavi dva desetljeća glazbene dominacije i to na način koji im i priliči – velikim koncertom 20. prosinca u STIL EVENT dvorani na zagrebačkom Velesajmu!

Foto: Sven Čustović

Od prvih dana i himni koje su obilježile 2000-e, poput „Prijateljska ljubav“, „Nebo“ i „Jebena“, do novijih megahitova koji su osvojili regiju – „Džek i Džoni“, „Lokacija“, „Dalmatinka“, „Geto Djevojka“ i „Ove Noći“ – Connect su neizbrisivo utkani u povijest hrvatskog hip hopa i pop kulture. Njihova glazba je više od ritma i rima – to je soundtrack života mnogih generacija.

Kroz dva desetljeća na sceni, Connect su ostali dosljedni sebi – autentični, energični i uvijek korak ispred vremena. Njihov prepoznatljiv stil, zarazni beatovi i iskrene poruke učinili su ih jednom od najutjecajnijih domaćih grupa, a njihovi nastupi sinonim su za čistu eksploziju energije.

Brojni hitovi i milijunski pregledi

U karijeri su ostvarili brojne suradnje s najvećim regionalnim zvijezdama – Jelenom Rozgom, Majom Šuput, Cobyjem, Rastom, Milijem, Kukusom i mnogima drugima – uvijek pomičući granice žanrova i donoseći nešto novo na scenu.

Ove godine su izdali i svoj četvrti studijski album – “IV”, kojim su još jednom dokazali su na vrhu regionalne glazbene scene.

Foto: Sven Čustović

Jura Blažević i Ivan Dražić zasad ne žele otkrivati tko će im se pridružiti na pozornici, ali jedno je sigurno – sprema se pravi spektakl! Publiku očekuje nezaboravna večer ispunjena najvećim hitovima, iznenađenjima i vrhunskom produkcijom kakva se rijetko viđa na domaćoj sceni.

Ako postoji koncert koji ne smiješ propustiti ove godine, to je ovaj.

Ulaznice možete kupiti na Entrio.hr.