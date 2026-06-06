Širi se smrtonosna štetočina: Potvrđen još jedan slučaj zaraze opasnim parazitom

Potvrđen je drugi slučaj zaraze parazitom mesožderskog vijčanog crva u Teksasu, objavilo je američko Ministarstvo poljoprivrede (USDA) u petak. Novi slučaj otkriven je na ranču udaljenom nekoliko kilometara od mjesta gdje je ranije ovoga tjedna zabilježen prvi slučaj u SAD-u u posljednjih nekoliko desetljeća.

Ministarstvo je kazalo kako je infekcija otkrivena kod jednomjesečnog teleta nakon "testiranja niza sumnjivih slučajeva", kazali su iz Službe za inspekciju zdravlja životinja i biljaka u priopćenju koje citira Reuters.

Nastavljaju testirati druge uzorke iz okolnog područja.

Dva slučaja zaraze zabrinula su američke stočare koji su se pripremali za dolazak štetočine, koja se prošle godine širila prema sjeveru kroz Meksiko.

Strah od velike štete

Riječ je o parazitskim muhama koje polažu jaja u otvorene rane ili sluznice toplokrvnih životinja. Nakon što se izlegnu, ličinke prodiru u živo tkivo, hrane se domaćinom i potencijalno uzrokuju fatalnu štetu ako se životinja ne liječi.

Izbijanje ove zaraze 60-ih godina prošlog stoljeća uništilo je stada divljih životinja, a stočarima prouzročilo velike financijske gubitke.

Postoji strah da bi širenje zaraze moglo izazvati značajnu ekonomsku štetu u Teksasu, saveznoj državi s najvećim udjelom proizvodnje stoke.

Kako bi se ograničio rizik od zaraze, vlasti su više od godinu dana držali zatvorenom granicu s Meksikom za uvoz žive stoke. Potrošeni su milijuni dolara kako bi se suzbilo širenje štetočine prema sjeveru. Financirala se i proizvodnja sterilnih muha, proširenje programa hvatanja i pojačano praćenje stoke.