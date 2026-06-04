Alarm na farmama: Otkriven opasni crv koji jede meso, mogu se zaraziti i kućni ljubimci

Parazit koji jede meso i hrani se toplokrvnim životinjama otkriven je u SAD-u prvi put od 1966. godine. Američko Ministarstvo poljoprivrede (USDA) objavilo je u srijedu da se novosvjetski crv mrviličar (ili novosvjetski vijak, skraćeno NSW) širi Meksikom već godinu dana, a sada je potvrđen i kod jednog teleta u Teksasu.

Slučaj je potvrđen u gradu La Pryor, udaljenom oko 48 kilometara od južne granice SAD-a i Meksika. Zaraza je otkrivena kod teleta starog tri tjedna, a ličinke su pronađene u njegovom pupčanom području. Američki stočari strahuju da bi izbijanje zaraze moglo smanjiti broj stada, negativno utjecati na proizvodnju govedine i povećati cijene mesa za potrošače, prenosi BBC.

Ministrica poljoprivrede Brooke Rollins pozvala je uzgajivače stoke na oprez.

Kako se prenosi?

Novosvjetski vijak su parazitske muhe čije ženke polažu jaja u otvorene rane i sluznice životinja. Kada se jaja izglednu, stotine ličinki oštrim ustima probijaju se kroz živo meso i ubijaju domaćina ako se ne liječi.

NSW može zaraziti i ljude i kućne ljubimce. No, rizik za ljude je nizak i takvi slučajevi su rijetki.

Najčešće se bolest širi kretanjem zaraženih životinja, pa su USDA i teksaške vlasti uspostavile zonu za detekciju i karantenu u radijusu od 20 kilometara.

Planiraju pustiti i milijune sterilnih muha glista jer se jedinke pare samo jednom u životu pa jaja iz jaja koja polože neće se izleći daljnji paraziti.

USDA se već neko vrijeme priprema za moguću epidemiju i uvjeravaju da su uspjeli odgoditi zarazu parazita za godinu dana.