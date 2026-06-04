FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PARAZIT STRAVE U SAD-U /

Alarm na farmama: Otkriven opasni crv koji jede meso, mogu se zaraziti i kućni ljubimci

Alarm na farmama: Otkriven opasni crv koji jede meso, mogu se zaraziti i kućni ljubimci
×
Foto: Sohath Yusseff-Vanegas/Usda Phot/Planet Pix via ZUMA Press Wire/Shutterstock Editorial/Profimedia

Američka ministrica poljoprivrede Brooke Rollins pozvala je uzgajivače stoke na oprez

4.6.2026.
8:12
Dunja Stanković
Sohath Yusseff-Vanegas/Usda Phot/Planet Pix via ZUMA Press Wire/Shutterstock Editorial/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Parazit koji jede meso i hrani se toplokrvnim životinjama otkriven je u SAD-u prvi put od 1966. godine. Američko Ministarstvo poljoprivrede (USDA) objavilo je u srijedu da se novosvjetski crv mrviličar (ili novosvjetski vijak, skraćeno NSW) širi Meksikom već godinu dana, a sada je potvrđen i kod jednog teleta u Teksasu. 

Slučaj je potvrđen u gradu La Pryor, udaljenom oko 48 kilometara od južne granice SAD-a i Meksika. Zaraza je otkrivena kod teleta starog tri tjedna, a ličinke su pronađene u njegovom pupčanom području. Američki stočari strahuju da bi izbijanje zaraze moglo smanjiti broj stada, negativno utjecati na proizvodnju govedine i povećati cijene mesa za potrošače, prenosi BBC.

Ministrica poljoprivrede Brooke Rollins pozvala je uzgajivače stoke na oprez. 

Kako se prenosi?

Novosvjetski vijak su parazitske muhe čije ženke polažu jaja u otvorene rane i sluznice životinja. Kada se jaja izglednu, stotine ličinki oštrim ustima probijaju se kroz živo meso i ubijaju domaćina ako se ne liječi. 

NSW može zaraziti i ljude i kućne ljubimce. No, rizik za ljude je nizak i takvi slučajevi su rijetki. 

Najčešće se bolest širi kretanjem zaraženih životinja, pa su USDA i teksaške vlasti uspostavile zonu za detekciju i karantenu u radijusu od 20 kilometara. 

Planiraju pustiti i milijune sterilnih muha glista jer se jedinke pare samo jednom u životu pa jaja iz jaja koja polože neće se izleći daljnji paraziti. 

USDA se već neko vrijeme priprema za moguću epidemiju i uvjeravaju da su uspjeli odgoditi zarazu parazita za godinu dana.

SadStokaZarazaParazitMeksiko
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike