Nova studija otkrila kako omiljeni jutarnji napitci utječu na rizik od demencije

Znanstvena studija upućuje na to da bi naše svakodnevne navike ispijanja napitaka mogle imati značajan utjecaj na vjerojatnost razvoja demencije. Iako su negativne strane konzumacije alkohola dobro poznate, ovo dugoročno istraživanje provedeno u Sjedinjenim Američkim Državama u središte pozornosti stavlja kavu i čaj.

Mnogi od nas ne mogu zamisliti početak radnog dana bez jutarnje kave, dok drugi uživaju u nekoliko šalica čaja tijekom dana. Čini se da bi, unatoč nekim manjim nedostacima poput mikroplastike u jeftinijim vrećicama čaja, umjerena konzumacija ovih napitaka mogla biti korisna za zdravlje našeg mozga.

Dugogodišnje istraživanje s iznenađujućim rezultatima

Nova američka analiza obuhvatila je podatke prikupljene u razdoblju od osamdesetih godina prošlog stoljeća pa sve do početka 2023. godine. Istraživači su za potrebe studije odabrali više od sto trideset tisuća sudionika koji u početku istraživanja nisu bolovali od raka, Parkinsonove bolesti ili demencije.

Nakon praćenja velikog broja sudionika i prikupljanja podataka o njihovom dnevnom unosu kave i čaja, studija je otkrila značajne razlike. Utvrđeno je da se među osobama koje uopće nisu pile kavu s kofeinom godišnje bilježi 330 novih slučajeva demencije na sto tisuća ljudi.

Umjerenost kao ključ smanjenog rizika

S druge strane, među umjerenim konzumentima kave, ta brojka je iznosila 229 slučajeva na sto tisuća ljudi godišnje, dok je najniža stopa zabilježena kod onih koji su pili najviše kave.

Kada su se u obzir uzeli i drugi faktori rizika poput dobi i pušenja, istraživanje je pokazalo da i umjerena i visoka konzumacija kave smanjuju rizik od demencije za gotovo identičan postotak, točnije za 19 posto. Koristi, međutim, nisu bile ograničene samo na kavu. Osobe koje su pile više čaja također su imale niži rizik, iako u studiji nije precizirano je li se radilo o čaju s kofeinom.

Zašto kava i čaj pomažu?

Točan mehanizam djelovanja još uvijek ostaje nepoznanica. Jedna od teorija povezuje upalne procese s razvojem demencije, a prijašnja su istraživanja pokazala da kofein može pomoći u smanjenju upala u tijelu. Osim toga, drugi spojevi prisutni u kavi i čaju mogu smanjiti oksidativni stres, koji uzrokuje oštećenje stanica.

Čini se da ispijanje toplog napitka ne pruža samo osjećaj ugode, osobito tijekom hladnijih mjeseci, već donosi i stvarne zdravstvene prednosti. Ovo otkriće moglo bi pružiti ljubiteljima kave i čaja još jedan dobar razlog da nastave uživati u svojim omiljenim ritualima, znajući da time možda čine nešto dobro za svoje dugoročno zdravlje.

