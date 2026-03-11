FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
POJAČAVA STRES /

Znanstvenici upozoravaju: Dodavanje ove namirnice u hranu povećava rizik od depresije

Znanstvenici upozoravaju: Dodavanje ove namirnice u hranu povećava rizik od depresije
×
Foto: Shutterstock

Manje soli u hrani predstavlja jednostavnu bihevioralnu promjenu koja bi, uz poznate koristi za fizičko zdravlje, mogla imati i pozitivan utjecaj na mentalnu dobrobit

11.3.2026.
21:38
Antonela Ištvan
Shutterstock
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Preporuke liječnika već više od dva desetljeća naglašavaju važnost smanjenja unosa soli radi prevencije kardiovaskularnih bolesti. Međutim, novo istraživanje sada ukazuje na to da učestalo dodavanje soli u gotova jela također može značajno povećati rizik od razvoja depresije.

Kineski istraživači, koji su analizirali prehrambene navike više od 15.000 odraslih osoba, utvrdili su da pojedinci koji konzumiraju najveće količine soli imaju do 26 posto veću vjerojatnost za razvoj depresije, piše The Sun.

Znanstvenici upozoravaju: Dodavanje ove namirnice u hranu povećava rizik od depresije
Foto: Freepik

Povezanost soli i depresije

Iako znanstvenici nisu u potpunosti razjasnili što stoji iza ove povezanosti, ponudili su nekoliko mogućih objašnjenja. Jedna teorija pokazuje da prekomjerna konzumacija soli može pretjerano stimulirati biološki sustav odgovoran za tjelesni odgovor na stres, što posljedično uzrokuje povećanu proizvodnju hormona stresa.

Istraživači su također napomenuli da visok unos soli često potiče upalne procese u tijelu. Takve upale mogu negativno utjecati na dijelove mozga zadužene za regulaciju emocija. U članku objavljenom u časopisu Nutritional Neuroscience, znanstvenici iz bolnice Guangdong naveli su: "Uočena je značajna pozitivna korelacija između učestalosti dodavanja soli u hranu i rizika od depresije."

"Ovi nalazi pokazuju da bi smanjenje učestalosti dodavanja soli hrani mogla biti učinkovita strategija za smanjenje rizika od depresije u općoj populaciji", zaključili su.

Tijekom studije, sudionici su putem upitnika davali podatke o tome koliko često dodaju sol gotovim jelima, ne uključujući sol korištenu tijekom kuhanja. Ponuđene opcije kretale su se u rasponu od "rijetko" do "vrlo često". Sudionici su također ispunili standardizirani psihološki upitnik (Upitnik o zdravlju pacijenta) koji procjenjuje raspoloženje i interes za svakodnevne aktivnosti tijekom prethodna dva tjedna.

Istraživači su također otkrili da je genetska predispozicija za veći unos soli povezana s 11 posto povećanim rizikom od depresivnih simptoma te s 28 posto povećanim rizikom od velikog depresivnog poremećaja.

Znanstvenici upozoravaju: Dodavanje ove namirnice u hranu povećava rizik od depresije
Foto: Shutterstock

Posljedice prekomjerne konzumacije soli

Autori studije su, međutim, priznali da je istraživanje imalo određena ograničenja te su naglasili potrebu za daljnjim istraživanjima kako bi se veza između unosa soli i raspoloženja definitivno potvrdila. Jedno od ključnih ograničenja jest oslanjanje na samoprijavljene podatke o prehrambenim navikama, što unosi mogućnost netočnosti uslijed pristranosti ili pogrešaka u pamćenju.

Ipak, ovi su nalazi u skladu s prethodnim istraživanjima koja su ultraprerađenu hranu, bogatu solju, šećerom i mastima, povezala s povećanim rizikom od razvoja depresije. Preporučeni dnevni unos soli za odrasle osobe ne bi trebao prelaziti šest grama, što odgovara otprilike jednoj čajnoj žličici. Unatoč tome, podaci pokazuju da prosječan unos soli kod odraslih premašuje preporučenu količinu i do 40 posto.

Prekomjerna količina soli u organizmu uzrokuje zadržavanje vode u krvotoku, što posljedično povisuje krvni tlak i opterećuje kardiovaskularni sustav.

S obzirom na rastuću prevalenciju poremećaja mentalnog zdravlja na globalnoj razini, svaka promjena životnih navika koja može pridonijeti poboljšanju općeg stanja je značajna.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Najobičniji grah proglašen otrovnom biljkom godine: Mooolim?! Evo što kaže Direktov nutricionist

 

SolSlana HranaDepresijaMentalno ZdravljeNamirnicaLiječniciZnanstvenici
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx