Znanstvenici upozoravaju: Dodavanje ove namirnice u hranu povećava rizik od depresije

Preporuke liječnika već više od dva desetljeća naglašavaju važnost smanjenja unosa soli radi prevencije kardiovaskularnih bolesti. Međutim, novo istraživanje sada ukazuje na to da učestalo dodavanje soli u gotova jela također može značajno povećati rizik od razvoja depresije.

Kineski istraživači, koji su analizirali prehrambene navike više od 15.000 odraslih osoba, utvrdili su da pojedinci koji konzumiraju najveće količine soli imaju do 26 posto veću vjerojatnost za razvoj depresije, piše The Sun.

Foto: Freepik

Povezanost soli i depresije

Iako znanstvenici nisu u potpunosti razjasnili što stoji iza ove povezanosti, ponudili su nekoliko mogućih objašnjenja. Jedna teorija pokazuje da prekomjerna konzumacija soli može pretjerano stimulirati biološki sustav odgovoran za tjelesni odgovor na stres, što posljedično uzrokuje povećanu proizvodnju hormona stresa.

Istraživači su također napomenuli da visok unos soli često potiče upalne procese u tijelu. Takve upale mogu negativno utjecati na dijelove mozga zadužene za regulaciju emocija. U članku objavljenom u časopisu Nutritional Neuroscience, znanstvenici iz bolnice Guangdong naveli su: "Uočena je značajna pozitivna korelacija između učestalosti dodavanja soli u hranu i rizika od depresije."

"Ovi nalazi pokazuju da bi smanjenje učestalosti dodavanja soli hrani mogla biti učinkovita strategija za smanjenje rizika od depresije u općoj populaciji", zaključili su.

Tijekom studije, sudionici su putem upitnika davali podatke o tome koliko često dodaju sol gotovim jelima, ne uključujući sol korištenu tijekom kuhanja. Ponuđene opcije kretale su se u rasponu od "rijetko" do "vrlo često". Sudionici su također ispunili standardizirani psihološki upitnik (Upitnik o zdravlju pacijenta) koji procjenjuje raspoloženje i interes za svakodnevne aktivnosti tijekom prethodna dva tjedna.

Istraživači su također otkrili da je genetska predispozicija za veći unos soli povezana s 11 posto povećanim rizikom od depresivnih simptoma te s 28 posto povećanim rizikom od velikog depresivnog poremećaja.

Foto: Shutterstock

Posljedice prekomjerne konzumacije soli

Autori studije su, međutim, priznali da je istraživanje imalo određena ograničenja te su naglasili potrebu za daljnjim istraživanjima kako bi se veza između unosa soli i raspoloženja definitivno potvrdila. Jedno od ključnih ograničenja jest oslanjanje na samoprijavljene podatke o prehrambenim navikama, što unosi mogućnost netočnosti uslijed pristranosti ili pogrešaka u pamćenju.

Ipak, ovi su nalazi u skladu s prethodnim istraživanjima koja su ultraprerađenu hranu, bogatu solju, šećerom i mastima, povezala s povećanim rizikom od razvoja depresije. Preporučeni dnevni unos soli za odrasle osobe ne bi trebao prelaziti šest grama, što odgovara otprilike jednoj čajnoj žličici. Unatoč tome, podaci pokazuju da prosječan unos soli kod odraslih premašuje preporučenu količinu i do 40 posto.

Prekomjerna količina soli u organizmu uzrokuje zadržavanje vode u krvotoku, što posljedično povisuje krvni tlak i opterećuje kardiovaskularni sustav.

S obzirom na rastuću prevalenciju poremećaja mentalnog zdravlja na globalnoj razini, svaka promjena životnih navika koja može pridonijeti poboljšanju općeg stanja je značajna.

