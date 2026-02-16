Koliko često treba jesti meso? Stručnjak donosi recept za juhu, kaže da je tajna dugovječnosti

Tajna života do stote godine možda se ne krije u skupim dodacima prehrani ili zelenim praškovima, već u tome koliko se često meso zapravo nalazi na vašem tanjuru. Stručnjak za dugovječnost Dan Buettner otkrio je kako ljudi u najdugovječnijim zajednicama na svijetu ne izbacuju meso u potpunosti, već jednostavno prestaju graditi svaki obrok oko njega.

Ovaj 64-godišnji suradnik časopisa National Geographic i autor bestselera proveo je desetljeća putujući svijetom i proučavajući takozvane Plave zone. Riječ je o regijama u kojima ljudi redovito žive duboko u devedesetima, pa čak i duže. Unatoč pretpostavkama da se prehrana tih populacija temelji isključivo na biljkama, Buettner tvrdi da većina njih uopće nisu vegani.

Pet izvornih Plavih zona su regije s najvećom koncentracijom stogodišnjaka i najdugovječnijih ljudi na svijetu, a čuvaju mnoge tajne zdravog starenja. Među njima su Okinawa u Japanu, Sardinija u Italiji, poluotok Nicoya u Kostariki, Ikaria u Grčkoj te Loma Linda u Kaliforniji. Sva ta područja dijele zajedničke životne navike, uključujući prehranu temeljenu na biljkama, snažne društvene mreže i prirodno, svakodnevno kretanje.

"Ne morate biti vegan da biste dugo živjeli", objasnio je Buettner u nedavnom videu svojim pratiteljima. "Zapravo, većina ljudi u Plavim zonama nisu vegani, ali ne znamo koja je sigurna razina konzumacije mesa."

Umjerenost je ključna, a ne potpuno odricanje

Ono što istraživači sa sigurnošću znaju, kako navodi Daily Mail, jest da prečesto konzumiranje mesa značajno povećava rizik od kroničnih bolesti. "Ako jedete više od, recimo, jedne porcije dnevno, povećavate svoje šanse za razvoj kroničnih bolesti", ističe Buettner.

Za razliku od toga, meso igra znatno manju ulogu u prehrani Plavih zona. Ljudi u tim područjima jedu meso u prosjeku samo jednom tjedno, dok se obroci temelje na povrću, grahoricama, cjelovitim žitaricama i zdravim mastima. Umjesto potpune zabrane mesa, njegova je poruka usmjerena na umjerenost i promjenu percepcije mesa, koje bi s glavne zvijezde tanjura trebalo postati tek povremeni dodatak.

Opće pravilo kojeg se i sam pridržava glasi: "Što manje mesa možete jesti, a da pritom održavate zdravlje, to će vam biti bolje."

Recept za dugovječnost: Sardinijska minestrone juha

Primjenjujući ono što propovijeda, Dan inzistira na tome da ključ njegova zdravlja i dugovječnosti započinje zdjelicom sardinijske minestrone juhe za doručak, ispunjene povrćem, grahom, maslinovim uljem i avokadom. Za ručak izbjegava stroge dijete i umjesto toga poseže za voćem koje mu se taj dan sviđa.

Minestrone je stoljećima temelj talijanske kuhinje, a tradicionalno se priprema od povrća koje je trenutno dostupno. U planinskoj unutrašnjosti Sardinije, to je više od jeftinog i toplog obroka. Obitelji stoljećima svakodnevno jedu varijacije ove juhe, kombinirajući grahorice, povrće i žitarice na načine koje moderna znanost danas prepoznaje kao nacrt za izvanredno zdravlje.

Danov recept za minestrone juhu

Za pripremu ove hranjive juhe trebat će vam:

150 grama suhog slanutka

150 grama suhog bijelog graha

150 grama pinto ili crvenog graha

Jedna i pol šalicu krumpira narezanog na kockice

Šest do osam šalica vode ili povrtnog temeljca

Jednu nasjeckanu glavicu luka

Pet nasjeckanih stabljika celera

Pet nasjeckanih mrkvi

Osam nasjeckanih češnjeva češnjaka

Jedan lovorov list, žličicu origana, dvije žlice maslinovog ulja i žličicu crvene ili crne paprike

Konzerva od 400 grama sjeckane rajčice te sol po ukusu

Slobodno dodajte i drugo svježe povrće poput tikvica, kupusa ili cvjetače

Iako se uglavnom pridržava biljne prehrane, Dan rado priznaje da svaku večer izlazi na večeru jer smatra da je povezanost s drugim ljudima jednako važna kao i prehrana.

"Znam da je društvena povezanost dio skupa čimbenika koji vode do stote", objasnio je, a njegovi su se pratitelji složili, hvaleći njegov osvježavajuće blag pristup koji podsjeća da se dugovječnost ne gradi na ekstremima, već na ponovljivim navikama, pravoj hrani i smislenim odnosima.

