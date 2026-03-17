Na TikToku objavio sablaznu prijetnju: 'Ubijat ću kršćane'

Policija je na području županije sa sjedištem u Zenici uhitila osobu koja je na internetu prijetila da će ubijati kršćane, potvrđeno je u utorak iz Federalna uprava policije u Bosni i Hercegovini.

Prema priopćenju policije, pripadnici Odjela za borbu protiv terorizma Federalne uprave policije postupili su po nalogu Tužiteljstva Bosne i Hercegovine nakon što je osumnjičenik tijekom prijenosa uživo putem društvene mreže TikTok javno prijetio nasiljem.

"Ubijat ću kršćane", govorio je.

Nakon što je počinitelj identificiran, pretresena je njegova kuća na području Zeničko-dobojske županije. Pri tome su pronađeni i izuzeti predmeti koji će biti predmet kriminalističke obrade.

Policija je nad počiniteljem provela kriminalističku obradu. Policijski službenici u suradnji s Tužiteljstvom BiH nastavljaju aktivnosti s ciljem dokumentiranja kaznenog djela i utvrđivanja svih okolnosti.

Prema važećem zakonodavstvu, ovakve prijetnje mogu se kvalificirati kao kazneno djelo ugrožavanja sigurnosti te poticanje na nasilje i mržnju na vjerskoj osnovi, za što su predviđene novčane ili zatvorske kazne.

