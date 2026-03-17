FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ŠOK U BIH /

Na TikToku objavio sablaznu prijetnju: 'Ubijat ću kršćane'

×
Foto: Shutterstock/Ilustracija

Nakon što je počinitelj identificiran, pretresena je njegova kuća na području Zeničko-dobojske županije

17.3.2026.
21:13
Hina
VOYO logo
VOYO logo

Policija je na području županije sa sjedištem u Zenici uhitila osobu koja je na internetu prijetila da će ubijati kršćane, potvrđeno je u utorak iz Federalna uprava policije u Bosni i Hercegovini.

Prema priopćenju policije, pripadnici Odjela za borbu protiv terorizma Federalne uprave policije postupili su po nalogu Tužiteljstva Bosne i Hercegovine nakon što je osumnjičenik tijekom prijenosa uživo putem društvene mreže TikTok javno prijetio nasiljem. 

"Ubijat ću kršćane", govorio je.  

Nakon što je počinitelj identificiran, pretresena je njegova kuća na području Zeničko-dobojske županije. Pri tome su pronađeni i izuzeti predmeti koji će biti predmet kriminalističke obrade.

Policija je nad počiniteljem provela kriminalističku obradu. Policijski službenici u suradnji s Tužiteljstvom BiH nastavljaju aktivnosti s ciljem dokumentiranja kaznenog djela i utvrđivanja svih okolnosti. 

Prema važećem zakonodavstvu, ovakve prijetnje mogu se kvalificirati kao kazneno djelo ugrožavanja sigurnosti te poticanje na nasilje i mržnju na vjerskoj osnovi, za što su predviđene novčane ili zatvorske kazne. 

BihKršćaniPrijetnjaPolicija
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike