Često na udaru kritika, ali čini se neopravdano: Ova vrsta mesa mogla bi vam produžiti život

Dodavanje nemasne svinjetine u prehranu moglo bi vam produžiti život, pri čemu znanstvenici tvrde da minimalno obrađeni komadi mesa imaju iste zdravstvene prednosti kao slanutak, leća i grah.

Svinjetina je posljednjih godina na udaru kritika, a neki znanstvenici čak pozivaju da slanina i šunka nose upozorenja slična onima na kutijama cigareta, ističući da kemikalije korištene u procesu proizvodnje uzrokuju rak crijeva.

Međutim, u novoj studiji, američki istraživači otkrili su da uvođenje minimalno obrađenog crvenog mesa u prehranu s naglaskom na biljnim namirnicama može imati pozitivan učinak na biomarkere kognitivnog i fizičkog starenja.

Kako je provedeno istraživanje?

Istraživanja već dugo naglašavaju vezu između lošeg metaboličkog zdravlja i razvoja demencije, dijabetesa tipa dva i bolesti srca, pri čemu je pretilost snažno povezana s kognitivnim padom vezanim uz starenje. Objavivši svoje nalaze u časopisu Current Developments in Nutrition, znanstvenici su proučavali zdravstvene ishode 36 zdravih osoba starijih od 65 godina.

Sudionici su nasumično podijeljeni u dvije skupine. Jedna je skupina bila na prehrani u kojoj je glavni izvor proteina bila minimalno obrađena nemasna svinjetina, dok je druga skupina proteine unosila iz slanutka, leće, graška i crnog graha. Svinjetina je pripremana pečenjem u pećnici, koristeći samo maslinovo ulje i sol, kako bi se višak masnoće prirodno ocijedio.

Tijekom osam tjedana, sudionici su morali izbjegavati hranu koja nije bila dio studije, uključujući soju, govedinu, perad, morske plodove i umjetne zaslađivače, kao i alkohol i dodatke prehrani. Nakon osmotjednog probnog razdoblja uslijedilo je razdoblje od dva tjedna u kojem su sudionici mogli jesti normalno. Na kraju svake faze prikupljeni su uzorci krvi za analizu različitih markera, uključujući razine kolesterola, glukoze u krvi i feritina, koji mjeri zalihe željeza u tijelu, piše Daily Mail.

Neočekivani rezultati za mišićnu masu i kolesterol

Istraživači su otkrili da su obje prehrane dovele do povoljnih promjena u osjetljivosti na inzulin, što podupire ideju da je prehrana bogata proteinima učinkovita u poboljšanju inzulinske rezistencije. Također, obje su prehrane rezultirale gubitkom tjelesne težine, no konzumacija svinjetine pomogla je u očuvanju mišićne mase kod starijih osoba. To sugerira da umjerena konzumacija nemasnog crvenog mesa, poput svinjetine, može pomoći u održavanju mišića tijekom starenja.

Razine ukupnog kolesterola također su pale nakon obje dijete, smanjujući rizik od srčanog i moždanog udara. Zanimljivo je da je prehrana sa svinjetinom rezultirala manjim padom razine dobrog, odnosno HDL kolesterola, koji pomaže u sprječavanju nakupljanja plaka u arterijama.

Saba Vaezi, stručnjakinja za kliničku prehranu i koautorica studije, objasnila je važnost ovih biomarkera. "Oni su relevantni za zdravlje starijih osoba s obzirom na njihovu ulogu u bolestima srca, inzulinskoj rezistenciji, zalihama željeza i neuroinflamaciji, što su sve čimbenici koji utječu na kognitivno starenje", izjavila je.

Nije svaka svinjetina ista

Istraživači su zaključili da njihovi nalazi, u kontekstu zdrave prehrane s naglaskom na biljnim namirnicama, podupiru ideju da se nemasno, minimalno obrađeno crveno meso može redovito konzumirati bez štetnih metaboličkih posljedica povezanih s kognitivnim funkcijama. To, kako kažu, ima važne implikacije za javno zdravlje, posebno za starije osobe u zajednicama gdje je crveno meso kulturološki važan dio prehrane.

Međutim, važno je razlikovati minimalno obrađeno meso od prerađenih proizvoda. Koalicija znanstvenika prošle je godine upozorila da je više od 54 tisuće slučajeva raka crijeva godišnje u Ujedinjenom Kraljevstvu uzrokovano konzumacijom prerađenog mesa poput slanine, kobasica i šunke.

Prije deset godina, Međunarodna agencija za istraživanje raka Svjetske zdravstvene organizacije klasificirala je prerađeno meso kao kancerogen grupe jedan, stavljajući ga u istu kategoriju rizika kao duhan i azbest.

Iako ova studija donosi optimistične vijesti, autori su priznali i njezina ograničenja, uključujući relativno kratko trajanje i mali broj sudionika.

Potrebna su dugoročnija istraživanja kako bi se utvrdilo traju li ovi pozitivni učinci tijekom vremena. Stoga, dok minimalno obrađena svinjetina može imati svoje mjesto u uravnoteženoj prehrani, oprez s prerađenim mesnim proizvodima i dalje je nužan.

