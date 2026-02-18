Ova vampirica mnogima ledi krv u žilama: Evo kako je izgledala prije, bila je nevjerojatno slatka
Na prvi pogled, pojava Maríje José Cristerna ledi krv u žilama. Titanijski rogovi usađeni u čelo, zubi naoštreni u očnjake, rascjepljen jezik i tijelo gotovo u potpunosti prekriveno tetovažama slika su koja se ne zaboravlja. No, iza fasade koju su mediji prozvali "Žena vampirica", krije se nevjerojatna priča o preživljavanju, hrabrosti i oslobođenju. Ova meksička odvjetnica, majka četvero djece i aktivistica, svoje je tijelo pretvorila u platno, a svaku modifikaciju u ožiljak pobjede nad desetogodišnjim obiteljskim zlostavljanjem.