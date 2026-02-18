Atraktivna crnka iz BiH koja zna što želi: Mašu iz 'Gospodina Savršenog' teško je ne primijetiti

Na grčkom otoku Kreti, u petoj sezoni popularnog RTL-ovog showa Gospodin Savršeni, pažnju je ukrala dvadesetčetverogodišnja Maša iz Banja Luke. Elegantna i izrazito ženstvena, Maša se ističe svojom upornošću, ali i zrelim pristupom u rješavanju sukoba.

Iza vanjske elegancije krije se i duboka strast prema humanitarnom radu i brizi za životinje, a njen moto "ljubav je jača od svega" odražava romantičnu dušu koja u showu traži pravu ljubav. Idealni partner za Mašu je pouzdan, odan i ambiciozan muškarac, koji vodi računa o svom izgledu i zdravom načinu života, dok su iskrenost i povjerenje temelj svakog odnosa koji želi graditi.

Novu sezonu Gospodina Savršenog pratite na RTL-u od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 sati ili odmah na platformi Voyo.