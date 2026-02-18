Prijeti li raspad vladajuće koalicije? Penavu i Dabru kamera uhvatila u centru Zagreba

Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava i saborski zastupnik te stranke Josip Dabro viđeni su na zagrebačkom Cvjetnom trgu, gdje su kratko razgovarali usred afere koja već danima dominira političkom scenom. Riječ je o snimci na kojoj Dabro pjeva pjesmu koja veliča ustaškog poglavnika Antu Pavelića kao "vođu svih Hrvata".

Podsjetimo, predsjednik HSLS-a Dario Hrebak zaprijetio je izlaskom iz koalicije, a danas je poručio kako će premijeru Andreju Plenkoviću dati 30 dana za "resetiranje" vladajuće većine.

Kako pišu mediji, Dabro i Penava na Cvjetnom su se ponašali kao da politička bura ne postoji.

Dabro je jučer u intervju za RTL Danas ustvrdio da mu nije neugodno zbog spornih stihova. Na pitanje na koju se grobnicu u Madridu misli ako ne na Pavelićevu, odgovorio je: "Gdje je spomenut Ante Pavelić, je li u jednoj rečenici on spomenut? Postoji niz grobnica, vladala je i Habsburška Monarhija u Hrvatskoj." Odbacio je i zahtjeve iz HDZ-a za isprikom. "Nimalo. Nemam potrebe ni razloga bilo kome se ispričavati", kazao je.

Penava je poručio kako im "ovakva pjesma sigurno nije trebala", no ubrzo je fokus prebacio na, kako tvrdi, izostanak osude komunizma i komunističkih zločina. "Nemojte prikrivati Staziće, ploče komunistima, Vukašine Šoškočanine koji vam ne smetaju, a non-stop čupati za uši nekog Dabre. DP na to neće pristati. Nemojte mi ni pokušati pakirati da smo ustaše. Nismo ni ustaše ni fašisti", ustvrdio je Penava.