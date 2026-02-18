Ma, nije moguće: Pas koji izgleda kao vuk oteo se s uzice i ‘ganjao‘ Hrvaticu, ostala bez finala ZOI-ja

Tena Hadžić (21) i Ema Sobol (18), hrvatske reprezentativke u skijaškom trčanju, zauzele su u srijedu 19. mjesto u kvalifikacijama za ekipni sprint slobodnim stilom na Zimskim olimpijskim igrama u Teseru.

Nažalost, to im nije bilo dovoljno za plasman u finale, jer će se u njemu natjecati samo 15 najbržih parova iz kvalifikacija. Obje su dionicu pretrčale za 3:42,57 minuta, a zaostale su 55,21 sekundi za Šveđankama Jonnom Sundling i Majom Dahlqvist, koje su bile najbrže. 15. mjesto su osvojile Kineskinje Dinigeer Yilamujiang i Chunxue Chi, s vremenom koje je bilo 12,14 sekundi brže.

Tena Hadžić je u završnim metrima svog nastupa imala nesvakidašnje iskustvo jer je tijekom trčanja doživjela neobičnu situaciju – pas koji se oteo s uzice pratio ju je do posljednjih 100 metara. Srećom, to je nije omelo u nastupu.

Ovim je nastupom za Hadžić i Sobol završeno sudjelovanje na Zimskim olimpijskim igrama u Italiji. Hadžić je u pojedinačnom sprintu bila 66., dok je u utrci na 10 km zauzela 97. mjesto. Sobol je u sprintu bila 75., a u utrci na 10 km 88.