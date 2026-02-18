Obilježen tragedijama: John Travolta danas je neprepoznatljiv, a njegova priča slama srca

Povodom 72. rođendana holivudske legende Johna Travolte prisjećamo se njegove impresivne karijere, kultnih filmskih trenutaka i privatnog života obilježenog velikim ljubavima i teškim gubicima. Od svjetske slave zahvaljujući filmovima Grease i Saturday Night Fever, preko obiteljskog života s Kelly Preston, do emotivnih životnih padova koji su ga oblikovali - donosimo galeriju koja prikazuje put jednog od najvećih holivudskih šarmera kroz desetljeća. Pogledajte kako se mijenjao glumac koji je obilježio generacije.