FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
IKONA GENERACIJE /

Od Destiny’s Child do svjetske dominacije: Evo kako se glamurozna Beyoncé mijenjala kroz godine

Od Destiny’s Child do svjetske dominacije: Evo kako se glamurozna Beyoncé mijenjala kroz godine
Foto: SBM/PictureLux/Profimedia
Beyoncé (44) američka je pjevačica, glumica i poduzetnica koja je svjetsku slavu stekla kao članica grupe Destiny’s Child.
1 /25
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Beyoncé (44) je jedna od najutjecajnijih glazbenih zvijezda današnjice, a njezina karijera traje više od tri desetljeća. Od prvih uspjeha u grupi Destiny’s Child do globalne solo dominacije, izgradila je status ikone pop kulture. Uz impresivnu karijeru, poznata je i po stabilnom obiteljskom životu te ulozi majke troje djece. U galeriji donosimo najvažnije trenutke njezina života, karijere i privatnog svijeta.

17.2.2026.
20:10
Hot.hr
Media Punch, MediaPunch Inc/Alamy/Profimedia
BeyonceJay Z
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx