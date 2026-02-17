Od Destiny’s Child do svjetske dominacije: Evo kako se glamurozna Beyoncé mijenjala kroz godine

Beyoncé (44) je jedna od najutjecajnijih glazbenih zvijezda današnjice, a njezina karijera traje više od tri desetljeća. Od prvih uspjeha u grupi Destiny’s Child do globalne solo dominacije, izgradila je status ikone pop kulture. Uz impresivnu karijeru, poznata je i po stabilnom obiteljskom životu te ulozi majke troje djece. U galeriji donosimo najvažnije trenutke njezina života, karijere i privatnog svijeta.