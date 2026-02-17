Ella je na intenzivnoj, Erdoana više nema: Teško je ostati pribran na bolne prizore iz Sarajeva

Nekoliko stotina prosvjednika i u utorak se okupilo u Sarajevu kako bi nastavili inzistirati na odgovornosti za tešku prometnu nesreću u kojoj je 12. veljače pri iskliznuću tramvaja s tračnica poginuo 23-godišnji Erdoan Morankić a teško ozlijeđena 17-godišnja Ella Jovanović.

U blizini tramvajskog stajališta kod Zemaljskog muzeja u Sarajevu gdje se nesreća i dogodila u utorak se na poziv neformalnih skupina okupilo znatno manje prosvjednika nego u prethodna tri dana a stigli su uglavnom učenici i studenti koji su ponovili zahtjeve da se provede cjelovita istraga i utvrdi odgovornost za tragediju kao i da se sredi stanje u gradskom prometu.

Ponovo su blokirali promet te su se noseći transparent na kojemu je pisalo "Ovo smo mogli biti mi" te uz uzvike "pravda, pravda" u koloni zaputili ka središtu grada.

"To što nas je manje neće nas spriječiti da i dalje budemo glasni kao i do sada", kazao je novinarima 28-godišni Samir Hrnjica koji je u ponedjeljak i utorak artikulirao zahtjeve okupljene mase.

Hrnjica je istaknuo kako je on tek jedan od ravnopravnih sudionika. Pojasnio je kako je obični konobar koji se odlučio boriti protiv nepravednog sustava čija je žrtva, kako tvrdi, bila i njegova majka koja je preminula prije pet godina jer je na Kliničkom centru u Sarajevu nisu pravodobno operirali i to zbog toga što je on "nitko i ništa".

Ella Jovanović i dalje na intenzivnoj

Erdoan Morankić, student druge godine Akademije likovnih umjetnosti koji je poginuo prošlog četvrtka čekajući tramvaj koji ga je i usmrtio pokopan je u nedjelju a Ella Jovanović, učenica Medicinske škole Katoličkog školskog centra Sveti Josip u Sarajevu kojoj su liječnici zbog težine ozljeda morali amputirati nogu i dalje je u bolnici na odjelu intenzivne skrbi.

Ravnatelj Opće bolnice Ismet Gavrankapetanović potvrdio je u utorak kako je njeno stanje stabilnije nego prethodnih dana ali joj je život i dalje ugrožen.

Predsjednik županijske vlade Nihad Uk koji je na zahtjev prosvjednika u nedjelju podnio ostavku u utorak je novinarima potvrdio kako su svi stari tramvaji povučeni iz prometa a niti jedan neće biti na tračnicama dok se ne utvrdi u kakvom je stanju.

Podnošenje ostavke opisao je kao čin sukladan onome što je sam sebi zacrtao kao cilj prije tri godine kada je postao premijer "da može po okončanju mandata hodati gradom bez stida". Nada se kako će nova vlada biti izabrana brzo, ovisno o političkim dogovorima u županijskoj skupštini.

Prosvjede smatra opravdanim i legitimnim izrazom nezadovoljstva vlašću. "Moja ostavka nije bježanje nego preuzimanje odgovornosti", kazao je Uk dodajući kako očekuje brzu uspostavu nove vlade no do tada neće stati provedba niti jednog započetog projekta.

Kazao je kako je sadašnja vlast uložila u gradski prijevoz najviše do sada a zatekla je dugovanja gradskog prometnog poduzeća GRAS veća od 150 milijuna eura koja su se gomilala godinama i desetljećima.

"Zatekli smo stečaj, podnijeli smo 28 kaznenih prijava", kazao je Uk upozoravajući kako tužiteljstvo do sada ništa nije uradio kako bi se odgovorni za zatečeno stanje u GRAS-u procesuirali. Ostavku je podnio i aktualni direktor GRAS-a s obrazloženjem da to čini iz moralnih razloga svjestan objektivne odgovornosti.