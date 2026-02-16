Tisuće u Sarajevu traže odgovore nezapamćene tragedije: 'Nećemo stati!'

Najmanje dvije tisuće ljudi u ponedjeljak je u Sarajevu sudjelovalo u novom, trećem prosvjednom okupljanju organiziranim nakon tragične prometne nesreće u kojoj je u iskliznuću tramvaja s tračnica poginuo 23-godišnjak, a teško ozlijeđena 17-godišnja učenica.

Okupljeni su noseći transparente s natpisima na kojima su pozivali na utvrđivanje odgovornosti svih koji su skrivili tragičnu nesreću koja se dogodila 12. veljače blokirali promet cestom koja prolazi ispred Zemaljskog muzeja gdje se tragedija i zbila te su u koloni krenuli prema središtu grada.

"Ovo smo mogli biti mi", "Ne ubija tramvaj već nemar", "Mi smo glas onih koji ne mogu govoriti", neki su od natpisa koje su istaknuli.

Student druge godine sarajevske Akademije likovnih umjetnosti Erdoan Morankić koji je u nesreći poginuo pokopan je u nedjelju u rodnom Brčkom.

Prosvjednici traže odgovornost

Učenica Medicinske škole Katoličkog školskog centra Sveti Josip u Sarajevu Ella Jovanović kojoj su liječnici nakon nesreće morali amputirati nogu i dalje je u vrlo teškom stanju, a liječnici Opće bolnice bore se za njen život.

Sudionici trodnevnih prosvjeda odaju im počast, ali inzistiraju i na odgovornosti, a na njihove pozive u nedjelju je odgovorio predsjednik vlade Sarajevske županije Nihad Uk koji je podnio ostavku.

Iz različitih neformalnih skupina koje posredstvom društvenih mreža organiziraju prosvjede formulirali su nove zahtjeve pa traže hitno imenovanje nove županijske vlade, transparentnu istragu, smjene odgovornih za gradski promet i postavljanje nove uprave gradskog prometnog poduzeća GRAS kao i uklanjanje svih starih vozila iz gradskog prometa.

"Nećemo stati. Nama jedna ostavka nije dovoljna i tražimo da se smjene svi odgovorni", kazao je novinarima Samir Torlak koji je predstavio kao jedan od organizatora okupljanja.

Tramvaj čehoslovačke proizvodnje koji je prošlog četvrtka u zavoju iskliznuo s tračnica star je više od 40 godina, a iz sindikata vozača GRAS-a upozorili su da su sva takva vozila opasna i podložna kvarovima.

Vozač tramvaja Adnan Kasapović koji je uhićen nakon nesreće pušten je iz pritvora u nedjelju i branit će se sa slobode.

