Mladića iz Brčkog ubio tramvaj: 'Nikada nije prošao bez pozdrava, u šoku smo'

Tužiteljstvo Sarajevske županije u petak je nastavilo istragu o okolnostima pod kojima se dan ranije dogodila teška prometna nesreća kada je uslijed iskliznuća tramvaja u središtu Sarajeva poginula jedna osoba dok su četiri ozlijeđene, od kojih jedna teško.

Prve su procjene kako je velika brzina ali i loše stanje starog tramvaja dovelo do iskliznuća iz tračnica pri čemu je on polomio zaštitnu ogradu i završio na prometnoj cesti.

'Svima je pomagao i svi su ga hvalili'

U tramvajskoj nesreći poginuo je 23-godišnji Erdoan Morankić, mladić iz Brčkog koji je studirao na Akademiji likovnih umjetnosti. Prema pisanju Avaza Erdoan je živio u Studentskom domu Nedžarići.

U trenutku stravične nesreće, mladić je bio na tramvajskoj stanici i čekao tramvaj, kada je vozilo iz pravca Željezničke stanice naglo izletjelo iz tračnica i srušio se na stanicu na kojoj su se nalazili putnici. Erdoan je preminuo na mjestu nesreće, a ozlijeđene su još četiri osobe.

"Nikada nije prošao da se nije pozdravio. Svima je pomagao i svi su ga hvalili. U šoku smo i ne možemo vjerovati da se to dogodilo", rekao je izvor s Akademije likovnih umjetnosti za Avaz.

Djevojka (17) i dalje u opasnosti

Iz sarajevske Opće bolnice potvrdili su kako su 17-godišnjoj djevojci koja je teško ozlijeđena pri naletu tramvaja morali amputirati nogu a njen život je i dalje u opasnosti.

"Nastavljamo intenzivnu terapiju", kazao je direktor bolnice Ismet Gavrankapetanović.

Iz sarajevskog javnog prometnog poduzeća GRAS koje upravlja tramvajskim prometom objavili su kako neće komentirati slučaj sve dok se ne okonča istraga.

Županijski ministar prometa Adnan Šteta najavio je kako će inzistirati da se utvrde sve okolnosti nesreće i sankcioniraju odgovorni.

