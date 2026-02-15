Vozač kobnog tramvaja pušten iz pritvora: 'Imao sam sličan slučaj prije 20 godina!'

Premijer Kantona Sarajevo Nihad Uk objavio je da podnosi ostavku nakon što su mladi izašli na ulice potaknuti tragičnom smrću mladića Erdoana Morankića i teškim stradavanjem djevojke Elle Jovanović, poručivši kako mu je glas mladih važniji od funkcije koju obnaša, piše Klix.ba.

U obraćanju je podsjetio da je na početku mandata naglasak stavio na mlade i njihovu budućnost. Upravo su oni sada, istaknuo je, jasno poručili što očekuju od vlasti. Reagirali su zbog smrti mladića i borbe za život djevojke, ali i zbog nezadovoljstva radom Vlade na čijem je čelu. Naglasio je da Naša stranka od osnutka potiče mlade na angažman te da odgovornost treba preuzeti i kada se preuzima dužnost, ali i kada je to potrebno radi vraćanja povjerenja u sustav. Zbog toga je, rekao je, odlučio danas podnijeti ostavku.

Dodao je da je proteklih dana radio na mjestu tragedije, u bolnici i u Vladi te da su i njegovi suradnici jednako pogođeni događajem. Poručio je kako će nastaviti raditi na utvrđivanju istine i preuzimanju odgovornosti sve do imenovanja novog premijera Kantona Sarajevo.

'Smatram da nisam kriv, ali žao mi je djece'

Na Županijskom sudu u Sarajevu jučer je održano ročište vozaču tramvaja koji je sudjelovao u tragičnoj nesreći u Sarajevu.

Foto: Stringer/pixsell

Njegovi odvjetnici usprotivili su se prijedlogu Županijskog tužiteljstva za određivanje jednomjesečnog pritvora, istaknuvši da je riječ o iskusnom vozaču, piše Klix.ba.

Obrana je navela kako je došlo do trostruko većeg ubrzanja od uobičajenog te da je uzrok nesreće tehničke prirode, tzv. "zalijepljena vožnja". Odvjetnik je pojasnio da je vozač pokušao smanjiti brzinu, ali to zbog navedenog kvara nije uspio učiniti.

"Želim istaknuti da je istoga dana na terminalu na Ilidži došlo do nesreće u kojoj je tramvaj također naglo ubrzao. Ovakvi kvarovi na tim tipovima tramvaja događaju se često", izjavio je odvjetnik Elmin Plećan.

Istaknuo je kako će tek istraga pokazati što je točno dovelo do nesreće te da je u ovoj fazi prerano donositi konačne zaključke. Obrana poručuje da nema osnove za određivanje pritvora i predlaže sudu da odbije prijedlog Tužiteljstva. Vozač je, kako je naglašeno na ročištu, u potpunosti suglasan s iznesenim tvrdnjama svog odvjetnika.

"Smatram da nisam kriv, nego da je uzrok tehničke prirode. To je dobro poznato svim radnicima GRAS-a i takvi se kvarovi na ovim tipovima tramvaja događaju vrlo često. Imao sam sličan slučaj prije 20 godina. U tramvaju postoji i videonadzor koji će mnogo toga pokazati, no snimka još nije pregledana. Žao mi je. Žao mi je djece. U teškoj sam situaciji. Žao mi je", kazao je vozač.

Pušten iz pritvora

Vozač tramvaja je pušten iz pritvora upravo u trenucima kada su građani, koji traže pravdu, došli pred Kantonalni sud u Sarajevu. Na ulicama Sarajeva građani su treći dan zaredom tražili pravdu i odgovornost zbog nesreće. Njima su se pridružili i vozači GRAS-a koji su željeli pružiti podršku kako obiteljima nastradalog Morankića i povrijeđene djevojke, tako i svom kolegi. Od prvog dana tvrdili su da je nevin.

Kantonalni sud u Sarajevu odbio je prijedlog Tužiteljstva Kantona Sarajevo da odredi pritvor vozaču tramvaja u tragičnoj nesreći. Niz lica su se kotrljale suze, a dočekale su ga brojne kolege, uz aplauz, piše Radiosarajevo.ba.

Vozač je tvrdio da nije kriv te da je nesreća posljedica tehničke neispravnosti tramvaja, ali preliminarni rezultati vještaka pokazali su da je sa tramvajem sve bilo u redu, uključujući i napajanje strujom.

