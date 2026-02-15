Studenti se oprostili od poginulog Erdoana, njihove riječi slamaju srca: 'Kolega...'

Komemoracija Erdoanu Morankiću (23), mladiću koji je poginuo u stravičnoj tramvajskoj nesreći u Sarajevu, održana je u nedjelju u njegovom rodnom gradu Brčku.

Okupljenima se obratila studentica iz Asocijacije studenata Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu, na kojoj je 23-godišnjak studirao. "S neopisivom tugom, Asocijacija ispraća svog kolegu Erdoana Morančića.

Foto: Ardin Čekić

"Izražavam najiskreniju sućut Erdoanovim roditeljima, bratu i obitelji. Bio je poseban u apsolutno svakom smislu te riječi. Vrijedan, pametan, talentiran. Pun ljubavi i pun želje za znanjem. Uživali smo u svakom razgovoru s njim. Često nam nije bilo jasno kako netko tako mlad ima tako zreo pogled na svijet", kazala je studentica.

'Kolega, žao nam je što se nismo imali priliku oprostiti'

"Divili smo se svakom njegovom komentaru i slici. Nedavno je postao i član Odbora za kvalitetu Akademije likovnih umjetnosti, pun entuzijazma i pun nade da će doprinijeti novim pozitivnim promjenama i pun hrabrosti da svaku svoju ideju provede u djelo. Njegova borba za svoje kolege i kolegice neće biti zaboravljena. I mi smo dužni i mi obećavamo da ćemo nastaviti ondje gdje je stao", zaključila je studentica.

Riječ je tada preuzeo student: "Akademija likovnih umjetnosti nikad više neće biti ista. Prazninu koju osjećamo u svojim srcima osjećat ćemo svaki put kada dođemo na predavanje, svaki put kada izađemo na ispit i svaki put kada sjednemo na kavu i shvatimo da jedan od nas nedostaje. Mi znamo, kao što zna Erdoanova obitelj, da nam predstoji cijela vječnost žalosti".

Foto: Ardin Čekić

"Za ostaju njegove riječi, lik i djela. I nikada nećemo dopustiti da nas napusti. Kolega, žao nam je što nismo imali priliku oprostiti se s tobom. Žao nam je što nismo iskoristili svaku sekundu dok si bio tu. Hvala ti za svaku uspomenu koja će živjeti u nama sve dok živimo i mi. I znaj da će Akademija zauvijek osjećati tvoje prisustvo. Pozdravljaju to tvoje kolege i kolegice", dodao je student.

Obratila se i profesorica Arma Tanović Branković, koja je istaknula: "S Erdoanovim odlaskom izgubili smo dio duše".

Detalji tragedije

Tragedija koja je potresla Bosnu i Hercegovinu odvila se u četvrtak, kada je tramvaj čehoslovačke proizvodnje pri velikoj brzini ušao u zavoj, iskočio iz tračnica i porušio stajalište.

Morankić, koji je tada na stanici čekao tramvaj, umro je na mjestu nesreće, dok je 17-godišnja učenica Ella Jovanović zadobila teške tjelesne ozljede te su joj morali amputirati nogu.

"Nikad nije prošao da nije pozdravio. Svima je pomagao, svi su ga hvalili. U šoku smo i ne možemo vjerovati što se dogodilo", ispričao je za Dnevni avaz izvor s Akademije likovnih umjetnosti.

Dan žalosti

U subotu je bio proglašen dan žalosti na kojem su se okupile tisuće ljudi. Nosili su transparente s natpisima "Dosta je" i "Korupcija nas ubija" te fotografije Morankića i Elle Jovanović.

Okupljeni su na prosvjedu pročitali zahtjeve županijskim vlastima, od kojih se traži da utvrde tko je odgovoran za tragediju i kako je moguće da stari tramvaji dvojbene ispravnosti i dalje voze, unatoč činjenici da su nabavljena nova vozila.

