Jacques Houdek objavio emotivni video iz Lisinskog, obožavatelji u deliriju: 'Naježila sam se'

Hrvatski pjevač Jacques Houdek (44) ponovno je oduševio svoje pratitelje na društvenim mrežama. Na TikTok profilu pod imenom gospodin.glas, često objavljuje kratke glazbene snimke u kojima se izvodi poznate domaće, regionalne i strane pjesme, najčešće uz jednostavnu pratnju gitare. Njegove objave redovito privlače veliku pozornost publike, a jedna od posljednjih posebno je dirnula brojne gledatelje.

Emotivna izvedba u Lisinskom

Houdek je nedavno objavio video u kojem izvodi pjesmu “Prozor prema zalazu” pjevača Đanija Maršana. Snimka je nastala u gotovo praznoj dvorani Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog, a upravo su atmosfera prostora i posebna akustika dodatno naglasili njegovu emotivnu interpretaciju.

Video je brzo privukao pažnju publike, a mnogi su istaknuli kako ih je izvedba snažno dirnula. Neki pratitelji napisali su da su se tijekom slušanja naježili, dok su drugi priznali da su ih emocije dovele i do suza. Jedan od komentatora poručio je kako je mislio da nitko ne može otpjevati tu pjesmu kao Maršan, ali da ga je Houdek svojom interpretacijom razuvjerio.

Legendarne pjesme na društvenim mrežama

Na svom profilu Houdek često izvodi i druge poznate pjesme iz regionalne glazbene baštine. Među njima su Thompsonova “Samo je ljubav tajna dvaju svjetova”, zatim “Ali pamtim još” pjevačice Hanke Paldum, Oliverova “Pismo moja” te emotivna “Ljiljana” pjevača Tome Zdravkovića.

Mnogi pratitelji ističu kako upravo ovakve intimne i spontane izvedbe omogućuju da njegov glas dožive na potpuno drugačiji način nego na velikim koncertima.

Novi koncert u Zagrebu

Inače, Houdek se uskoro vraća pred zagrebačku publiku. U travnju će održati koncert u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, gdje će izvesti neke od svojih najvećih hitova iz karijere duge više od 25 godina.

Publiku očekuju i posebne obrade legendarnih pjesama koje su posljednjih godina, zahvaljujući njegovim interpretacijama na društvenim mrežama, prikupile milijunske preglede diljem regije.

