HIT NA TIKTOKU /

Jacques Houdek objavio emotivni video iz Lisinskog, obožavatelji u deliriju: 'Naježila sam se'

Jacques Houdek objavio emotivni video iz Lisinskog, obožavatelji u deliriju: 'Naježila sam se'
×
Foto: Zarko Basic/PIXSELL

Snimka nastala u gotovo praznom Lisinskom ostavila je snažan dojam na brojne pratitelje

10.3.2026.
9:02
Hot.hr
Zarko Basic/PIXSELL
Hrvatski pjevač Jacques Houdek (44) ponovno je oduševio svoje pratitelje na društvenim mrežama. Na TikTok profilu pod imenom gospodin.glas, često objavljuje kratke glazbene snimke u kojima se izvodi poznate domaće, regionalne i strane pjesme, najčešće uz jednostavnu pratnju gitare. Njegove objave redovito privlače veliku pozornost publike, a jedna od posljednjih posebno je dirnula brojne gledatelje.

@gospodin.glas 🌅 Prozor prema zalazu… Zagrijavanje za Lisinski 21.4. #fyp #viral #balkan #song #cover ♬ izvorni zvuk - Jacques Houdek

Emotivna izvedba u Lisinskom

Houdek je nedavno objavio video u kojem izvodi pjesmu “Prozor prema zalazu” pjevača Đanija Maršana. Snimka je nastala u gotovo praznoj dvorani Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog, a upravo su atmosfera prostora i posebna akustika dodatno naglasili njegovu emotivnu interpretaciju.

@gospodin.glas Moja ljubav pjesmu kreće… ŠTO TE NEMA 🥺 “Dajem vam pjesmu!” 21.4. Lisinski 🎙️ #fyp #viral #balkan #song #voice ♬ izvorni zvuk - Jacques Houdek

Video je brzo privukao pažnju publike, a mnogi su istaknuli kako ih je izvedba snažno dirnula. Neki pratitelji napisali su da su se tijekom slušanja naježili, dok su drugi priznali da su ih emocije dovele i do suza. Jedan od komentatora poručio je kako je mislio da nitko ne može otpjevati tu pjesmu kao Maršan, ali da ga je Houdek svojom interpretacijom razuvjerio.

Legendarne pjesme na društvenim mrežama

Na svom profilu Houdek često izvodi i druge poznate pjesme iz regionalne glazbene baštine. Među njima su Thompsonova “Samo je ljubav tajna dvaju svjetova”, zatim “Ali pamtim još” pjevačice Hanke Paldum, Oliverova “Pismo moja” te emotivna “Ljiljana” pjevača Tome Zdravkovića.

@gospodin.glas KAKVA PJESMA 🙏🏻👏🏻💫 🎙️ Samo je ljubav tajna dvaju svjetova 🎸 #jacqueshoudek #thompson #croatia #fyp #viral ♬ original sound - Jacques Houdek

Mnogi pratitelji ističu kako upravo ovakve intimne i spontane izvedbe omogućuju da njegov glas dožive na potpuno drugačiji način nego na velikim koncertima.

Novi koncert u Zagrebu

Inače, Houdek se uskoro vraća pred zagrebačku publiku. U travnju će održati koncert u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, gdje će izvesti neke od svojih najvećih hitova iz karijere duge više od 25 godina.

Publiku očekuju i posebne obrade legendarnih pjesama koje su posljednjih godina, zahvaljujući njegovim interpretacijama na društvenim mrežama, prikupile milijunske preglede diljem regije.

Jacques HoudekTiktok
komentara
