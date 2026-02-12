Kamera snimila trenutak nesreće: Tramvaj ušao u zavoj, a onda je krenuo užas

Mediji iz susjedne Bosne i Hercegovine prenijeli su uznemirujuću snimku današnje nesreće u Sarajevu gdje se vidi trenutak izlijetanja tramvaja iz tračnica, u kojem je poginula jedna osoba, a četiri su ozlijeđene.

Kobni trenutak snimila je kamera iz automobila preko puta koji je čekao na semaforu. Na snimci se vidi da se tramvaj kreće velikom brzinom, skreće te se skoro prevrće, a onda iskače iz tračnica.

Tramvaj je uništio tramvajsku stanicu i završio na glavnoj ulici. Nesreća se dogodila na raskrižju ispred Zemaljskog muzeja. Tramvaj je prilikom iskakanja prignječio jednu osobu koja je poginula, ali njezin identitet nije potvrđen.

Ozlijeđeni u bolnicama

Liječnica iz hitne pomoći Rijada Blažević potvrdila je jedan smrtni slučaj."Jedna pacijentica je, na žalost, preminula na mjestu nesreće", kazala je Blažević za portal radiosarajevo.ba.

Prema posljednjim službenim informacijama iz MUP-a Kantona Sarajevo, četiri osobe ozlijeđene i hitno prebačene u sarajevske bolnice.

Mediji su izvijestili da je među ozlijeđenima 17-godišnja djevojka kojoj su liječnici morali amputirati nogu.

O uzrocima ove teške nesreće se nagađa. Ona se dogodila na raskrižju na kojemu je prošle godine u sklopu cjelovitog projekta obnove rekonstruirana pruga i skretnica pa je pretpostavka da je razlog iskliznuća neprilagođena blizina, ali i starost češkog tramvaja nabavljenog još u razdoblju bivše Jugoslavije.

Na mjestu nesreće traje očevid koji bi trebao otkriti što je sve dovelo do tragedije, a uključivat će i analizu brzina kretanja tramvaja.

Istraga uzroka nesreće

Profesor na Prometnom fakultetu UNSA Mustafa Mehanović za Klix.ba je komentirao moguće uzroke strašne nesreće. U kratkom razgovoru za BIH portal, kazao je da općenito postoje četiri razloga koja dovode do sličnih nesreća.

"Jedan mogući faktor je ljudski, zatim infrastruktura i tračnice, onda sustav za napajanje električnom energijom i stanje vozila. U ovom slučaju vjerojatno je različit splet ovih faktora", kazao je Mehanović.

Budući da je riječ o novoj infrastrukturi, dodaje profesor, manje je vjerojatno da uzrok leži u njoj. No, smatra da treba pogledati stanje vozila jer je u nesreći sudjelovao stariji tramvaj. U istrazi su angažirani vještaci tehničke i prometne struke.

POGLEDAJTE VIDEO: Kako prepoznati džepara u gužvi? Policija razotkrila metode kojima vrebaju žrtve u tramvajima