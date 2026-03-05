Više od stotinu radnika ostaje bez posla u gradu heroju: 'Plakali smo svaki dan, strašno...'

U pogonu u kojem je dječju obuću proizvodilo više od stotinu Vukovaraca gasi se proizvodnja. Vijest je radnicima priopćena nedavno.

"Svih 10 godina je stalo u dvije riječi – zatvaramo pogon. Mi smo plakali od petka do petka dok nismo krenuli kući, znači svaki dan", kaže Slavica Silađev iz Vukovara.

Bio je to, kaže, lijep posao, izrađivali su dječju obuću na novim strojevima u prostoru poslodavca.

"I bio je dobar poslodavac i posao i šefovi su imali neki pristup, mi smo bili uhodani u taj posao i jako smo to doživjeli baš onako strašno", kaže Silađev.

Preuzimanje radnika

Voditelji poduzeća Ricosta nisu htjeli pred kamere, kažu da je vlasnik odlučio zatvoriti pogon u Vukovaru zbog pada prodaje njihove obuće u Njemačkoj i rasta minimalne plaće u Hrvatskoj pa će proizvodnju preseliti u Bugarsku i Rumunjsku. Vijest je pogodila građane Vukovara, a u gradskoj upravi kažu da čine sve što mogu kako bi Vukovarcima koji će ostati bez posla pomogli pronaći novi.

"Tako da smo kontaktirali tvrtku Borovo i oni će preuzeti dio djelatnika, a evo danas nam se javila još jedna tvrtka koja će također preuzeti dio tih djelatnika, poslali smo dopise na nekoliko tvrtki na području Hrvatske koje se bave obućarskom proizvodnjom", kaže Marijan Pavliček, gradonačelnik Vukovara.

U poduzeću Borovo potvrđuju brzu reakciju na apel gradonačelnika.

"I mi smo već odradili nekakve razgovore i s voditeljicom proizvodnje tvrtke Ricosta, a i s jednim dijelom radnika za koje smo već dogovorili čim se kod njih ostvare uvjeti da mogu početi raditi kod nas", kaže Marijana Grubišić, članica Uprave poduzeća Borovo d.d.

Tako će dio radnika biti zaposlen nakon isteka otkaznog roka, a dio bi, kažu u Borovu, mogao zamijeniti njihove radnike koji budu išli u mirovinu. No, bez posla ih je ostalo mnogo i to u dobi od 50 do 60 godina.

"Ipak je to 100 ljudi, nije to mala brojka", kaže Neda iz Vukovara.

'Neka pokažu je li im stalo'

U studenom su svi u Vukovaru, neka u ovakvim slučajevima pokažu je li im do grada stalo, poručuje gradska opozicija prozivajući i poduzetnike koji nemaju socijalnu osjetljivost.

"Iskorištavaju te neke porezne olakšice, kao što su nekada bile zapošljavanje s vaučerima ili sada neplaćanje poreza na dobit i te stvari i onda oni kad više ne vide svoju korist tu onda odlaze", kaže Kruno Raguž, predsjednik GO SDP-a Vukovar.

Gospođa Slavica nada se i nekom novom dolasku.

"Živim u nekoj nadi da će se nešto slično u Vukovaru otvoriti jer Vukovar je ipak grad obuće i iskreno se nadam tako nekom sličnom poslu", kaže Slavica Silađev.

Poslu koji voli i kojim bi u gradu koji voli mogla sebi i svojoj obitelji omogućiti normalan život.