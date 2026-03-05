FREEMAIL
JAČA ANTICIKLONA /

Temperature iznad prosjeka, ali stiže neugodna pojava: Evo kakvo vrijeme nas čeka

Prijepodne pretežno sunčano, rano ujutro na istoku i jugu lokalno može pasti malo kiše ili poneki pljusak

5.3.2026.
6:02
Damjana Ćurkov Majaroš
Uz jači utjecaj anticiklone će idućih dana biti stabilno, tijekom dana s temperaturom iznad prosjeka za prvi tjedan ožujka.

Prijepodne pretežno sunčano, rano ujutro na istoku i jugu lokalno može pasti malo kiše ili poneki pljusak. Bit će magle, na sjevernom Jadranu mjestimice i dugotrajne. Vjetar slab, u Dalmaciji i umjeren sjeverozapadni i sjeverni. Jutarnja temperatura na kopnu od -2 do, a uz obalu većinom između 6 i 11 stupnjeva.

U nastavku dana u središnjim i sjeverozapadnim predjelima pretežno sunčano. Vjetar slab, a temperatura između 15 i 18 stupnjeva pa će biti ugodno toplo.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu pretežno sunčano s temperaturom iznad prosjeka za početak ožujka - bit će oko 16 stupnjeva.

U Dalmaciji većinom sunčano, vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, a temperatura između 15 i 19 stupnjeva.

Na sjevernom Jadranu lokalno dugotrajna magla, drugdje većinom sunčano, a slično će biti i u gorskim predjelima. Vjetar slab, tek na otvorenom moru i umjeren sjeverozapadni, a dnevna temperatura između 13 i 18 stupnjeva.

Idućih dana

Idućih dana bez većih promjena, ostaje sunčano, često i potpuno vedro, a magle će biti još uglavnom u petak ujutro. Jutra će u unutrašnjosti biti prohladna, mjestimice i dalje uz slab mraz. Tijekom dana proljetno toplo, ponegdje u najtoplijem dijelu dana i oko 20 stupnjeva.

Temperature iznad prosjeka, ali stiže neugodna pojava: Evo kakvo vrijeme nas čeka
Foto: RTL

Na Jadranu još u petak maglovito, zatim većinom sunčano i vedro. Vjetar slab, tek povremeno i umjeren. Temperatura bez veće promjene, tijekom dana će biti ugodno toplo, osobito na suncu. Pred nama je u cijeloj zemlji niz stabilnih, sunčanih i proljetno toplih dana.

Temperature iznad prosjeka, ali stiže neugodna pojava: Evo kakvo vrijeme nas čeka
Foto: RTL

