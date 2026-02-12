Novi detalji tragedije u Sarajevu: Stradaloj djevojci (17) morali su amputirati nogu

U teškoj prometnoj nesreći koja se u četvrtak dogodila u Sarajevu pri iskliznuću tramvaja iz tračnica ozlijeđene su četiri osobe, a jedna je smrtno stradala, podaci su koji su u popodnevnim satima potvrđeni iz bolničkih izvora.

Gradski je tramvaj iskliznuo iz tračnica kod Zemaljskog muzeja, porušio zaštitnu ogradu i završio na kolovozu.

Pri tom je prignječio jednu osobu koja je poginula, ali njen identitet nije potvrđen. Lokalni mediji su najprije izvijestili da je riječ o ženi a potom da je nastradao muškarac.

Jedan smrtni slučaj

Liječnica iz hitne pomoći Rijada Blažević potvrdila je jedan smrtni slučaj.

"Jedna pacijentica je, na žalost, preminula na mjestu nesreće", kazala je Blažević za portal radiosarajevo.ba.

Potvrdila je i kako su ekipe hitne pomoći zatekle četvero ozlijeđenih s tim da je jedna djevojka teže nastradala i odmah je prevezena u bolnicu. Mediji su naknado izvijestili kako je riječ o 17-godišnjoj djevojci kojoj su u bolnici morali amputirati nogu.

Iz tužiteljstva Sarajevske županije također su potvrdili kako je jedna osoba smrtno stradala, ali su istaknuli kako do završetka očevida neće iznositi druge potankosti.

O uzrocima ove teške nesreće se nagađa. Ona se dogodila na raskrižju na kojemu je prošle godine u sklopu cjelovitog projekta obnove rekonstruirana pruga i skretnica pa je pretpostavka da je razlog iskliznuća neprilagođena blizina, ali i starost češkog tramvaja nabavljenog još u razdoblju bivše Jugoslavije.

Iako je tramvajski promet u Sarajevu u procesu modernizacije pa su nabavljena potpuno nova vozila, na tračnicama se još mogu vidjeti desetljećima stara vozila čija je tehnička ispravnost dvojbena.

