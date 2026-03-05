Sabor raspavlja o razvoju ključnog strateškog pitanja - nuklearne energije

U četvrtak se nastavilo zasjedanje Hrvatskog sabora. Na današnjem dnevnom redu je Prijedlog zakona o razvoju nuklearne energije u civilne svrhe, kojim se planira uspostaviti okvir za proizvodnju električne energije u nuklearnim elektranama.

U prijedlogu se navodi da proces izgradnje nuklearne elektrane za Hrvatsku predstavlja ključno strateško pitanje, kako u tehničko-tehnološkom smislu, tako i u kontekstu osiguravanja financijske konstrukcije projekta.