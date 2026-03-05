Tankog strukića i tip-top figure: Tko bi rekao da je manekenka bila četiri mjeseca trudna?!

Jaime VandenBerg, Miss Universe Kanade koja se u studenom 2025. natjecala na izboru za Miss Universe u Tajlandu, na društvenim je mrežama podijelila šokantnu vijest.

Naime, tijekom održavanja natjecanja bila je trudna čak 16 tjedana, točnije: bila je u četvrtom mjesecu trudnoće!

"Od pozornice Miss Universea do trećeg tromjesečja - postavljam autosjedalicu i kolica", napisala je VandenBerg te podijelila video u kojem je spojila jedan video snimljen u studenom i jedan video snimljen prije nekoliko dana.

Na prvom videu tako hoda pistom u dvodijelnom kupaćem kostimu, izgleda sjajno, mami poglede, a baš nitko ne bi mogao zaključiti da je to tijelo trudnice u četvrtom mjesecu trudnoće.

Foto: Lillian SUWANRUMPHA/AFP/Profimedia

"Bila sam trudna 16 tjedana (četiri mjeseca) kad sam se natjecala u kupaćem kostimu i ušla u top 30. Biti trudna dok ostvarujem san koji sam nekoć smatrala nemogućim... Danas mi je oslobađajuće to podijeliti: trudna sam", napisala je naglasivši kako će joj čast biti prva Miss Universe Kanade koja će mandat odraditi kao majka.

Naime, do 2023. ta joj mogućnost ne bi bila otvorena.

Prije gotovo tri godine donesena je o ukidanju odredbe koja natjecanje dopušta isključivo neudanim ženama od 18 do 28 godina. Ukidanjem te odredbe, natjecanje je moguće i majkama te udanim ženama.

