Skrivene opasnosti: Ovih 30 uobičajenih stvari svi imamo doma, a mogu naštetiti zdravlju

24. Hladnjak - Njegova je glavna zadaća usporiti rast bakterija kao što su salmonela, E.coli i Clostridijum botulinum u hrani. No, ovdje je zanimljivo: što više puta otvorite i zatvorite vrata svog hladnjaka, to je on više izložen toplom i vlažnom zraku, što može uzrokovati brži rast plijesni i bakterija. Kako biste to spriječili, očistite hladnjak barem jednom mjesečno, po mogućnosti koristeći otopinu octa za brisanje svih površina, polica i ladica.