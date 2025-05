Tko je Trumpova miljenica? Proslavila se u realityju i poznata je po savjetima za ljubavne parove

Također, napisala je knjigu o ljubavnim savjetima pod nazivom "Write Your Own Fairy Tale", a zanimljiva je činjenica da je nakon razvoda braka pomogla svom bivšem suprugu pri pronalasku nove partnerice.

Reality zvijezda je otvoreno podržavala američkog predsjednika te smatra da je bila izbačena iz showa zbog svojih političkih preferencija. "Moja prva sezona bila je sjajna, prikazali su me onakvom kakva jesam – emotivnom, ali punom ljubavi i posvećenom odnosima. No, u drugoj sezoni su saznali da sam glasala za Trumpa na izborima 2016., i producenti su to mrzili", rekla je za Daily mail.

Siggy Flicker je izraelsko-američka voditeljica podcasta, spisateljica i spajačica parova. Široj javnosti postala je poznata nakon sudjelovanja u sedmoj i osmoj sezoni popularnog reality showa "The Real Housewives of New Jersey".

Američki predsjednik Donald Trump (78) ponovno je šokirao javnost zaposlivši reality zvijezdu Siggy Flicker (57) kao članicu odbora muzeja posvećenog žrtvama holokausta. Siggy se proslavila sudjelovanjem u showu "The Real Housewives of New Jersey", no mnogi je znaju kao spajačicu parova te se više puta pojavljivala na televiziji dajući savjete za romantične odnose.

Izrealsko-američka zvijezda otvoreno podržava Trumpa na društvenim mrežama, a smatra ga "najboljim predsjednikom u povijesti Amerike". Također, članica je Trumpovog kluba Mar-A-Lago na Floridi, koji slovi kao jedan od najspektakularnijih i najekskluzivnijih privatnih klubova. U galeriji pogledajte izdanja Siggy Flicker!

POGLEDAJTE VIDEO: Miro Kovač dekodirao poruku Donalda Trumpa u Vatikanu: 'Tim potezom pokazao je jednu stvar'