Uhićen fan Jennifer Aniston: Provalio joj u kuću jer misli da su u braku, isplivale stare Facebook objave

U ponedjeljak 5. svibnja 2025. godine je muškarac po imenu Jimmy Wayne Carwyle (48) uhićen nakon što je automobilom probio ulazna vrata kuće glumice Jennifer Aniston (56) u Bel Airu u Los Angelesu. Incident se dogodio oko 12:20 sati po lokalnom vremenu, dok je Aniston bila kod kuće. Njezino privatno osiguranje zadržalo je Carwylea na mjestu događaja do dolaska policije koja ga je uhitila, a istraga je otkrila da je Carwyle prethodno objavljivao uznemirujuće poruke na društvenim mrežama u kojima je Aniston nazivao svojom mladenkom i tvrdio da su u braku.

U jednoj objavi iz rujna 2024. godine je na Facebooku napisao:

"Biti spojeni kako su to htjeli naši roditelji, želja je za zauvijek, bez obzira na sve. Čak i kada smo fizički ovdje zajedno, to me podsjeća na Adama i Evu. Kao da smo se oduvijek tražili. Ljubav, prava ljubav, koju nosimo od početka."

Foto: Facebook

Zbog ovih objava, policija sada istražuje mogućnost da je riječ o slučaju uhođenja.

Vjeruje da je u braku s Jennifer

Kako piše TMZ, Carwyle je dao otkaz prije pet godina i živio je autu od rujna 2024. u Burbanku u Kaliforniji. Njegov dugogodišnji prijatelj izjavio je da je Carwyle vjerovao da je Isusova figura i da je u braku s Aniston.

Trenutno se nalazi u pritvoru bez mogućnosti jamčevine, a optužbe protiv njega još nisu formalno podignute. LAPD-ova jedinica za upravljanje prijetnjama nastavlja istragu, uključujući pregled njegovih objava na društvenim mrežama i pozadinu incidenta.

