Počelo ludilo u Frankfurtu: Nikad zgodnije djevojke iz dijaspore zapalile Arenu

U frankfurtskoj Suwag Energie Areni večeras je počela 14. po redu "Hrvatska noć", najveći koncert Hrvata izvan domovine. Tradicionalni događaj okupio je tisuće ljudi iz dijaspore i najveće hrvatske glazbene zvijezde na jednoj pozornici. Među izvođačima su: Doris Dragović, Hrvatske ruže, Petar Grašo, Grupa Vigor, Mate Bulić, Dalmatino, Tony Cetinski, Miroslav Škoro i TS Dukati.

Brojne zgodne dame pojavile su se na koncertu, a poglede su privukle u elegantnim i glamuroznim kombinacijama. Mnoge su svoje outfite stilski podigle visokim čizmama i neizostavnim modnim detaljima. Koje sve ljepotice uživaju u nezaboravnoj večeri provjerite u našoj galeriji.