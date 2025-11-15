Kakve noge, kakav stas! S ove prezgodne brinete u Zadru nitko nije skidao pogled

Subotnja špica privukla je brojne Zadranke i Zadrane koji su iskoristili slobodno vrijeme za šetnju po gradu, druženje i uživanje u opuštenoj atmosferi. Na ulicama su se mogle vidjeti obitelji, umirovljenici te mladi koji su vikend započeli opušteno i bez žurbe. Posebno su se isticale brojne dame koje su odjenule zanimljive street style kombinacije u toplim jesenskim tonovima. Mnoge su svoje outfite podigle visokim čizmama, a neizostavan detalj bile su i sunčane naočale koje su upotpunjavale look. Kakva je atmosfera prevladavala zabilježio je portal eZadar.