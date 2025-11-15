FREEMAIL
'MARŠ ANĐELA' /

Suze, bol i tuga na ulicama Skoplja: Tisuće traže pravdu za 59 poginulih u požaru u noćnom klubu

Suze, bol i tuga na ulicama Skoplja: Tisuće traže pravdu za 59 poginulih u požaru u noćnom klubu
Foto: Str-1234/pixsell
1 /24
Prije početka suđenja za požar u diskoteci Pulse u Kočanima održan je prosvjed 'Marš anđela' na Trgu Makedonije u Skoplju, koji se nastavio ispred Parlamenta i ispred Kaznenog suda. 

Prosvjed su organizirale Udruga građana '16. ožujka 2025.' iz Kočana i inicijativa 'Tko je sljedeći', a cilj je, kako navode, podsjetiti javnost na potrebu ustrajne i jedinstvene borbe za pravdu.

Podsjetimo, stravična tragedija u Kočanima, u kojoj je poginulo 59 osoba, a više od 150 ozlijeđenih, dogodila se 16. ožujka ove godine. Požar je izbio u noćnom klubu tijekom hip-hop koncerta, oko tri sata ujutro, kada su iskre pirotehnike s pozornice zapalile strop. 

Prema izjavama dužnosnika, noćni klub u kojem je izbio požar ilegalno je pribavio dozvolu za rad te nije imao osnovne sigurnosne mjere, poput aparata za gašenje požara i izlaza za nuždu. 

Suđenje u ovom slučaju zakazano je za 19. studenog. Prema optužnici, 34 fizičke i 3 pravne osobe optužene su za teška kaznena djela protiv javne sigurnosti.

15.11.2025.
16:16
danas.hr
Str-1234/pixsell
ProsvjedPožarSkoplje
