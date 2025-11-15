Spektakl u susjedstvu Djeda Božićnjaka: Zrinka kiksala, a onda se dogodilo nešto čemu se nitko nije nadao

Hrvatska skijašica Zrinka Ljutić zauzela je šesto mjesto u slalomu kojeg su skijašice vozile u subotu za Svjetski kup u Leviju u Finskoj, dok je pobjeda pripala Amerikanki Mikaeli Shiffrin. Levi, najveći finski skijaški centar, smješten je oko 170 km sjeverno od Arktičkog kruga i nalazi se u susjedstvu Djeda Božićnjaka. Rovaniemi, gradić u Finskoj za kojeg se smatra da u njemu živi Djed Božićnjak, udaljen je od Levija 168.8 km.

Tako su se organizatori pobrinuli za spektakl za vrijeme dodijele medalja koji se nije mogao vidjeti na TV-u. Naime, Djed Božićnjak i njegov sob pojavili su se ispred postolja gdje su stajale tri najbolje skijašice, a u jednom je trenutku Shiffrin hranila soba Djeda Božićnjaka.

Inače Shiffrin, koja je bila najbrža i u prvoj vožnji, slavila je s vremenom 1:48.92, drugo mjesto je sa sekundom i 66 stotinki zauzela Albanka Lara Colturi (1:50.58), dok je treća s dvije sekunde i 59 stotinki sporijim vremenom bila Njemica Emma Aicher (1:51.51).

"Vjerovala sam u trening i odličan rad tijekom ljeta“, rekla je Shiffrin, koja će se u veljači 2026. boriti za treću olimpijsku zlatnu medalju na ZOI u Milanu i-Cortini, prenosi Guardian.

"Bilo je stvarno lijepo danas se utrkivati. Ovu sezonu bilo mi je važno početi pobjednički. Jednostavno sam super sretna. Osjećam se kao da sam doma", dodala je Mikaela Shiffrin.

Ljutić je u drugu vožnju ušla kao trećeplasirana iz prve vožnje, no na kraju je zauzela šesto mjesto s dvije sekunde i 80 stotinki (1:51.72) zaostatka za pobjednicom.

U Leviju je danas nastupila i Leona Popović, no na žalost nije uspjela ostvariti plasman u drugu vožnju jer je nakon prve vožnje bila 64. s pet sekundi i 57 stotinki zaostatka za Shiffrin.

Ljutić je današnjim rezultatom izjednačila prošlogodišnji rezultat iz Levija. Prije toga je u Leviju bila jednom sedma, jednom deveta i jednom deseta.

Shiffrin je prije danas osam puta slavila u Leviju, što je njezin rekord po pobjedama na jednoj stazi. Ovo danas joj je ujedno 102. pobjedu u Svjetskom kupu.

