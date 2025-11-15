Završila je prva vožnja: Ljutić odlična, Popović oprezna! Evo na kojem su mjestu naše djevojke

UŽIVO

Slalom Svjetskog kupa u Leviju - žene

Prva utrka sezone

Rezultati prve vožnje:

1. Mikaela Shiffrin (SAD) 56.08

2. Lara Colturi (Alb) +1.08

3. Lena Duerr (Nje) +1.49

4. ZRINKA LJUTIĆ (HRV) +1.58

5. Mina Fuerst Holtmann (Nor) +1.68

6. Neja Dvornik (SLO) +1.75

29. LEONA POPOVIĆ (HRV) +5.57

A.J. Hurt (Amerikanka) je ispala

Zrinka Ljutić je jako dobro odradila prvu vožnju i nalazi se na četvrtom mjestu sa zaostatkom većim od sekundu i pol za Amkerikankom Shiffrin koja je pokazala da je u odličnoj formi. Ljutić ostaje u borbi za postolje. Premijerni nastup nakon godinu dana izbivanja Leona Popović završila je kao najsporija, ali to ne treba obeshrabriti jer je bilo bitno da se samo završi vožnja, svaki idući nastup će biti sve bolji i bolji. Treba vremena da se vrati svojim starim nastupima i da uđe u formu koja joj jamči borbu za velike stvari, dobre rezultate. Slovenka Neja Dvornik najveće je iznenađenje prve vožnje u Leviju. Zauzela je 6. mjesto sa zaostatkom od +1.75.

Kronološki slijed prve vožnje

10.51 - Zrinka je 4. u prvoj vožnji, Leona 29. Shiffrin je odradila fantastičnu prvu vožnju, Slovenka Neja Dvornik je sjajna 6. Albanka Colturi je 3. Vidimo se u 13.00.

Prvih 30 startnih brojeva zatvorila je Čehinja Dubovska koja je svoju vožnju završila na 26. mjestu.

Gritsch nije impresionirala i završila je svoj nastup pri dnu poretka, a njezina sunarodnjakina Gallhuber također nije impresionirala nakon dobro početka i završila na 20. mjestu. Gritsch i Gallhuber su podbacile. Mogle su to i bolje odraditi.

Švicarka Christen je ciljem prošla tik iznad Leone Popović pa Hrvatica i dalje drži najsporije vrijeme od skijašica koje su završile prvu vožnju.

ISPALA: Amerikanka A. J. Hurt je prva skijašica koja nije završila prvu vožnju. Sjajno je odvozila prva dva sektora, ali je zakačila vrata na strmini i ispala joj je desna skija.

Slovenka Ana Bucik Jogan posustala je u trećem sektoru nakon odličnog otvaranja vožnje, te je ciljem prošla kao 18., a Francuskinja Chevrier je završila kao 12. svoj nastup.

Leona Popović oprezno odvozila uz niz manjih grešaka

EVO NAM LEONE, SRETNO! Gornji dio nešto mirniji, sigurno je ušla u vožnju, logično. Uf, pogreška, opet, nema veze. idemo! +5.57 zaostatka za Shiffrin. Mislimo da neće biti dovoljno za drugu vožnju. Leona Popović je u prvom sektoru za Shiffrin zaostala gotovo devet desetinki, zaostatak se poduplao u drugom te jako narastao u trećem sektoru nakon niza manjih grešaka, ali nije dugo skijala i ne treba joj zamjeriti. Nakon tih grešaka jako je oprezno odvozila do kraja i ciljem prošla kao posljednja sa zaostatkom većim od pet i pol sekundi.

Samo tri skijašice su ostale prije nastupa naše Leone Popović.

Slovenka Neja Dvornik sjajno je odvozila prvi dio staze, nešto više je izgubila u drugom dijelu, ali je ciljem prošla kao vrlo dobra šesta sa zaostatkom od 1.75 sekundi.

Kao 16. je krenula Emma Aicher i prvu vožnju završila na jako dobrom šestom mjestu s istim vremenom kao Holdener od 58.00 sekundi. Gužva je u TOP 6.

Holtmann je u cilj ušla s petim vremenom. Deset stotinski je sporija od Ljutić - 57.76 sekundi.

Huber dobro je odskijala, malo je usporila u drugom dijelu staze koja je tvrda i zaleđena i zauzela šesto mjesto za zaostatkom malo većim od dvije sekunde za vodećom Shiffrin.

Albanka oduševila

DRUGO VRIJEME: Evo nam djevojke koja je došla najbliže Shiffrin. Albanka Colturi izgledala je jako dobro nakon prva dva sektora i ciljem prošla kao sjajna druga. U posljednjem sektoru je čak i nadoknadila vrijeme za Shiffrin. Zaostaje malo više od sekunde za vodećom. Istisnula je Zrinku na 4. mjesto.

Paula Moltzan starta. Ide brzo, izgleda to jako dobro. +49 nakon prvog prolaznog vremena, ali sad evo greška, evo i druge, djeluje kruto i +2.46. To je 11. vrijeme. Napravila je dvije greške u donjem dijelu staze.

NAPOMENA: Nakon prvih deset skijašica naša Zrinka Ljutić drži dobro treće mjesto sa zaostatkom malo većim od sekunde i pol za vodećom Shiffrin, koja je odvozila sjajno. Čini se kako će se boriti za postolje u prvom slalomu sezone.​

Šveđanka Oehlund je ostvarila deseto vrijeme.

Melanie Meillard je ostvarila šesto vrijeme prve vožnje sa zaostatkom od 2.14 sekundi. To je još jedna Švicarska koja nastupa u ovoj utrci.

Šveđanka Sara Hector izgubila je puno vremena u drugom i trećem sektoru jer nije bila niti brza, niti stabilna na skijama, pa je ciljem prošla kao posljednja osma sa zaostatkom od gotovo dvije i pol sekunde.

Zrinka u cilj ušla kao treća

EVO NAM NAŠE ZRINKE, SRETNO! Zrinka Ljutić za sad vozi lijepo i precizno. Treće mjesto za Zrinku - 1.58 zaostatka za Shiffrin. Zrinka Ljutić je dobro ušla u vožnju i imala male zaostatke u prva dva sektora. U trećem sektoru se zaostatak, nažalost, drastično povećao i Hrvatica je ciljem prošla kao treća sa zaostatkom od 1.58 sekundi.

Posljednja prije naše Zrinke Ljutić krenula je Austrijanka Liensberger. Ni ona nije mogla pratiti tempo Amerikanke i prošla je s četvrtim vremenom dosadašnjeg dijela prve vožnje.

Rast je u cilj ušla kao četvrta s zaostatkom 1.49 za Shiffrin.

Treća na startnoj listi je legendarna Mikaela Shiffrin. Amerikanka odlično vozi, bez pogreške, juri ka cilju i povećava svoju prednost s 1.49 sekundi bržim vremenom od Duerr.

Iza nje je krenula Nijemica Duerr koja je loše odvozila prvi sektor, ali je do kraja staze nadoknadila zaostatak i uvjerljivo preuzela vodstvo.

10.00 - Prva se stazom spustila Šveđanka Swenn Larsson s vremenom 58.18.

10.00 - Počela je utrka. Sretno Zrinki i Leoni!

9.56 - Uskoro utrka počinje. U ovoj sezoni je na rasporedu 10 slalomskih utrka.

Najava

Najbolje svjetske skijašice u subotu će u Leviju voziti prvu slalomsku utrku nove sezone Svjetskog kupa, a Hrvatsku će u Finskoj predstavljati dvije skijašice - Zrinka Ljutić i Leona Popović. Aktualna osvajačica Malog kristalnog globusa i titule najbolje slalomašice prošle sezone Zrinka Ljutić kreće u obranu trofeja, u susjedstvu Djeda Božićnjaka (Rovaniemi je udaljen od Levija 168.8 km) sa startnim brojem šest, dok se Leona Popović, koja je u četvrtak proslavila 28. rođendan, nakon teške ozljede vraća u Svjetski kup sa startnim brojem 22. Slalom će otvoriti Šveđanka Anna Swenn Larsson. Filip Zubčić, Samuel Kolega i Istok Rodeš startaju u muškom dijelu slaloma u nedjelju.

Zrinka Ljutić i Leona Popović spremne za skijašku bitku

"Napokon kreće slalomska sezona u Leviju. Veselimo se. Mislim da smo se dobro spremile i vidjet ćemo sutra kakvi uvjeti nas čekaju", rekla je Zrinka Ljutić i nastavila:

"Nemamo puno informacija osim da je sav snijeg iz depoa, ali sada izgleda dobro, cijela je staza prekrivena", poručila je Ljutić.

Leona Popović se utrkama u Svjetskom kupu vraća nakon duge pauze zbog ozljede, a uoči Levija istaknula je da je pripremni period odrađen kvalitetno i da su treniraliu Söldenu i Gurglu. Zbog visokih temperatura u Finskoj njihov odlazak u Levi bio je odgođen, ali su posljednja dva dana trenirale na prednjoj stazi Front Slope.

"Uvjeti su bili odlični, ledeni, dobro smo trenirali i mislim da smo spremne za otvorenje slalomske sezone", poručila je Leona, koja za Levi veže posebno lijepe uspomene jer je ondje stigla do svog drugog postolja u karijeri.

Toplo i bez slijega u Leviju

"Volim ovu stazu, veseli me povratak baš ovdje gdje sam zadnji put bila na postolju. Lijepo je ponovno biti u Leviju", istaknula je Popović.

Prva vožnja ženskog slaloma na rasporedu je u subotu od 10 sati, druga u 13 sati.

Za spomenuti kako je u Leviju bilo pretoplo i bez snijega, tek je u posljednje tri noći napadalo 15 cm snijega. Južina nije samo u Hrvatskoj nego i u Finskoj, pa će zanimljivo biti za vidjeti kako će izgledati podloga za skijašice. Levi, najveći finski skijaški centar, smješten je oko 170 km sjeverno od Arktičkog kruga i posljednjih godina je bilo uobičajeno da početkom studenoga skijaše i skijašice dočekaju pravi zimski uvjeti, ali ovog puta nije tako.

