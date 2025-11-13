Kostelić nam iskreno poručuje: 'Jedna stvar mi nema smisla u skijanju, a Zrinka može još više'

Hrvatska skijaška reprezentacija ovog vikenda nastavlja novu sezonu Svjetskog kupa u finskom Leviju, gdje će se na startu naći i muška i ženska postava. O aktualnom stanju u reprezentaciji, pripremama i očekivanjima razgovarali smo s Ivicom Kostelićem, jednim od najvećih hrvatskih skijaša svih vremena.

"Bio sam na treninzima s Istokom Rodešom, gledao sam i Samija Kolegu. To sve izgleda okej. Nisam vidio puno drugih reprezentacija i kako oni stoje, ali mislim da je to dobro. Dečki su zdravi i spremni za otvaranje sezone", rekao je Kostelić i dodao kako je teško prognozirati formu na samom početku.

"Za početak sezone uvijek je teško reći gdje si. Nadam se da će imati jedan rezultat koji će im dati optimizma za nastavak sezone."

Govoreći o navodnom “tempiranju forme” za Olimpijske igre, Kostelić ističe da takav pristup ne smatra realnim:

"Ne znam tko priča stvari oko tempiranja forme u olimpijskoj godini, meni to baš i nema smisla. Ako gledaš samo na to da budeš najbolji u Italiji na Olimpijskim igrama, možda ti se baš to neće dogoditi. Ne možeš znati da ćeš tada biti na vrhuncu."

Prisjetio se i primjera svoje sestre Janice:

"Janica je imala nešto slabiju sezonu u Svjetskom kupu 2002., pa se fokus prebacio na Olimpijske igre, ali to je došlo tijekom sezone. Jasno je svima da Igre postoje i da svi nekako gledaju prema njima, ali nitko ne može reći da tempira formu za Olimpijske igre, a zanemaruje Svjetski kup."

'Tijelo ima svoje reflekse'

Na pitanje o povratku nakon ozljeda Leone Popović, Kostelić priznaje da je to proces pun izazova:

"Teško je to reći, nije lako. Vratiti se nakon serije ozljeda vrlo je teško jer u glavi i tijelu postoje refleksi koji štite tijelo. Ponovljene ozljede su najgore od svega i trebat će dosta mentalne snage da se sve vrati na svoje mjesto."

Optimističan je i kad je riječ o Zrinki Ljutić, koja se sprema za novu sezonu:

"Zrinka je super, čuo sam da su pripreme tekle dobro. Ona će se i dalje boriti za vrh u slalomu, a ako veleslalom bude na nivou, možda može ponuditi i nešto više."

Dotaknuo se i Filipa Zubčića, koji u novu sezonu ulazi nakon zdravstvenih problema:

"Što se tiče Zube, nismo se pretjerano čuli. Čuo sam da je zdravstveno sve u redu, iskustvo je tu, bez sumnje. Nadam se da može i dalje konkurirati za vrh u veleslalomu, a i u slalomu ostati što više gore, jer znam da on to može", zaključio je Ivica Kostelić.

