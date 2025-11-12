Najbolji hrvatski slalomaš otkrio nam koliko je spreman za novu sezonu: 'Jedno posebno osjećam'

Nova skijaška sezona je počela za veleslalomaše pa tako i za Zrinku Ljutić i Filipa Zubčića. Ovoga vikenda pridružit će im se i cijeli ostatak reprezentacije jer se u Leviju održavaju prvi slalom sezone.

Zrinka Ljutić i Leona Popović u subotu će nas predstavljati u ženskoj konkurenciji, dok će u nedjelju na snijeg naša muška reprezentacija: Filip Zubčić, Samuel Kolega, Istok Rodeš i Tvrtko Ljutić.

Veliku najavu skijaške sezone pročitajte OVDJE.

Sve o skijanju čitajte na portalu Net.hr.

Za uvod u sezonu nazvali smo najboljeg našeg slalomaša i 13. slalomaša svijeta prošle sezone, Samuela Kolegu koji nam se javio iz svoga doma u Zagrebu.

Foto: Ipa/splashnews.com/splash/profimedia

"Sad sam dva dana doma na odmoru, a u četvrtak letimo za Finsku", rekao nam je Sami u početku. Posljednjih dana cijela je reprezentacija trenirala u austrijskom Gurglu gdje se tjedan nakon Levija održava drugi slalom.

"Bili smo svi skupa prvo u Söldenu. Prošlo je jako dobro. Bilo je super. Imali smo odlične uvjete na trkaćoj stazi u Söldenu pa smo u Gurglu dobili i jedan dan službeni trening na stazi za Svjetski kup gdje je utrka tjedan nakon Levija. To nam je bilo odlično, teren je bio dosta težak, uvjeti su bili teški, ali to nam odgovara, da smo sada teže trenirali pa će u Leviju biti lakše", kaže nam Sami pa se vraćamo malo na ljeto i pripreme.

'Sad su očekivanja malo veća'

"Mogu stvarno reći da je ljeto dobro prošlo. Ja sam radio slično kao prošle godine, neke stvari smo malo prilagodili, ali u principu je sve dosta slično. Najviše sam se držao švicarskih ledenjaka, a bili smo i u dvoranama u Belgiji. Kondicijske pripreme smo dobro odradili. Kraj desetog i početak 11. mjeseca smo odradili završne pripreme u Austriji i stvarno sam jako zadovoljan i spreman", odlučno nam govori Kolega iza kojeg je najbolja sezona u karijeru u kojoj je došao do prvog postolja u Svjetskom kupu i ušao među 15 najboljih slalomaša po startnim brojevima.

Veliki proboj je napravljen prošle sezone, sada s u očekivanja veća i slijedi borba za ostanak u vrhu svjetskog slaloma.

"Da istina, moglo bi se tako reći i sad su očekivanja malo veća. Ipak, za mene je svaka sezona bila bolja od prethodne i u svakoj se sezoni vidi mali napredak u nekim pogledima, bodovima, završnoj poziciji, startnoj listi i tako dalje. Nadam se da ću tako nastaviti i ove sezone, to mi je cilj".

"Rekao sam, dobro se osjećam. Sada osjećam i lagano uzbuđenje pred sezonu koje je uvijek tu prije prve utrke. Želiš vidjeti na utrci što si napravio u sedam mjeseci priprema. Svi želimo vidjeti gdje smo, što smo i kako stojimo u odnosu na druge. Osjeća se ta napetost prije prvog starta i to me veseli. Forma je dobra, zdravlje je dobro i stvarno sam spreman", priča nam Sami kojeg smo upitali i razlikuje li se priprema s obzirom na to da je ovo olimpijska sezona.

Foto: Fabrizio Carabelli/ipa Sport/ipa/shutterstock Editorial/profimedia

"Nema tu razlike. Imam devet utrka Svjetskog kupa slaloma prije Igara. Svjetski kup je glavni dio sezone, moram ući u formu za 12. i prvi mjesec, a onda nakon Schladminga krajem prvog mjeseca imamo tri tjedna bez utrka do Olimpijskih igara. U tom ćemo periodu tempirati formu, otići na kondicijske pripreme, neke skijaške, neke specijalizirane. Do tada imamo još puno posla tako da nam OI mogu biti lijepi zaključak sezone, ali treba puno toga odraditi do tada", kazao je Samuel.

'Osjećam da smo na nivou i to ćemo pokazati'

Prošle sezone je u jednom dijelu imao velikih problema s leđima, kakva je sada situacija sa zdravljem?

"A da, leđa su ove godina štekala u devetom mjesecu pa je u 10. i 11. bilo super i sad je dobro. Imamo jako dobre fizioterapeute s nama i to se dobro pokriva i ove sezone će Zoran Pršo biti s nama cijelo vrijeme. To nam je veliki plus, bez toga bi bilo teško. Imamo dobre ljude koji o nama brinu i za sad je jako dobro, čak bih rekao bolje nego prošle sezone", zadovoljan je Kolega koji nam za kraj govori o ostatku reprezentacije.

"Cijelo vrijeme smo zajedno. Tvrtko, Istok i ja smo bili stalno na istim treninzima, Zubo je nekad s nama kako ima taj veleslalom pa je nekada na drugim skijalištima. Koliko sam vidio i osjetio, svi smo u dobroj formi. Skijali smo i s drugim skijašima i stvarno smo na razini. Ipak, trening je trening, a utrka je utrka da sve to trebamo pokazati na utrci i to ćemo vidjeti u sljedećih nekoliko tjedana. Vidjet ćemo kako smo i gdje stojimo, ali ja sam optimističan i mislim da smo stvarno na nivou", zaključio je Kolega.

I mi mu želimo da nastavi napredak i da ostvari svoje najveće želje, postolja i pobjede u Svjetskom kupu. Konkurencija je ogromna, ali Sami je pokazao da je blizu i sve je moguće.

