Najpoznatiji skijaški par otvoreno o braku i djeci: 'Ljudi su baš agresivni'

Mikaela Shiffrin i Aleksander Aamodt Kilde najpoznatiji su par u svijetu skijanja i jedan od najpoznatijih i najuspješnijih sportskih parova uopće.

U vezi su nekoliko godina, a od nedavno su i zaručeni. Mikaela Shiffrin, jedna od najboljih skijašica svih vremena pokrenula je svoj podcast What's the point, a prvi joj je gost bio upravo njezin zaručnik Kilde. Inače, Kilde se oporavlja od ozljede nakon teškog pada u siječnju 2024. Kilde povratak sprema za Beaver Creek u prosincu ove godine, iako je roditeljima iz bolničkog kreveta obećao da više nikada neće voziti spust.

„Prilično je smiješno čitati sva ta mišljenja o našoj vezi. Ljudi me stalno pitaju: 'Gdje je Aleks? Fotografira li ovo on? Zašto ga ne spomeneš? Vas dvoje više niste zajedno?'“, objašnjava Shiffrin. Može postati još ekstremnije. „Neki ljudi postanu jako agresivni i govore mi da bih trebala prestati provoditi vrijeme Aleksom i imati djecu.“ Shiffrin to ne razumije, iako priznaje: „Stvarno me vuče imati djecu".

„Još nismo završili sa skijanjem“, kaže Shiffrin. „Jer smo prilično dobri u onome što trenutno radimo.“ Kilde dodaje da je riječ o prioritetima. „Volio bih da mi glavni prioritet bude biti tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu. Ali znam da sve to možemo učiniti kada na kraju prestanemo skijati", govori Kilde.

