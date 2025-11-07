FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SHIFDE /

Najpoznatiji skijaški par otvoreno o braku i djeci: 'Ljudi su baš agresivni'

Najpoznatiji skijaški par otvoreno o braku i djeci: 'Ljudi su baš agresivni'
×
Foto: Cornelius Poppe, Ntb/alamy/profimedia

'Prilično je smiješno čitati sva ta mišljenja o našoj vezi'

7.11.2025.
13:21
Sportski.net
Cornelius Poppe, Ntb/alamy/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Mikaela Shiffrin i Aleksander Aamodt Kilde najpoznatiji su par u svijetu skijanja i jedan od najpoznatijih i najuspješnijih sportskih parova uopće. 

U vezi su nekoliko godina, a od nedavno su i zaručeni. Mikaela Shiffrin, jedna od najboljih skijašica svih vremena pokrenula je svoj podcast What's the point, a prvi joj je gost bio upravo njezin zaručnik Kilde. Inače, Kilde se oporavlja od ozljede nakon teškog pada u siječnju 2024. Kilde povratak sprema za Beaver Creek u prosincu ove godine, iako je roditeljima iz bolničkog kreveta obećao da više nikada neće voziti spust. 

Sve o skijanju čitajte na portalu Net.hr.

„Prilično je smiješno čitati sva ta mišljenja o našoj vezi. Ljudi me stalno pitaju: 'Gdje je Aleks? Fotografira li ovo on? Zašto ga ne spomeneš? Vas dvoje više niste zajedno?'“, objašnjava Shiffrin. Može postati još ekstremnije. „Neki ljudi postanu jako agresivni i govore mi da bih trebala prestati provoditi vrijeme Aleksom i imati djecu.“ Shiffrin to ne razumije, iako priznaje: „Stvarno me vuče imati djecu". 

 

 

„Još nismo završili sa skijanjem“, kaže Shiffrin. „Jer smo prilično dobri u onome što trenutno radimo.“ Kilde dodaje da je riječ o prioritetima. „Volio bih da mi glavni prioritet bude biti tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu. Ali znam da sve to možemo učiniti kada na kraju prestanemo skijati", govori Kilde. 

POGLEDAJTE VIDEO: Zrinka Ljutić za RTL Danas o pripremama za ZOI

Mikaela ShiffrinAleksander Aamodt KildeSkijanjeSvjetski Skijaski KupSkijanje Svjetski Kup
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
SHIFDE /
Najpoznatiji skijaški par otvoreno o braku i djeci: 'Ljudi su baš agresivni'