FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
IDU MINUSI /

FIS dao zeleno svjetlo: Naši skijaši dočekali dobre vijesti iz Levija

FIS dao zeleno svjetlo: Naši skijaši dočekali dobre vijesti iz Levija
×
Foto: Vesa Moilanen/shutterstock Editorial/profimedia

Organizatori su pod ceradama čuvali prošlogodišnji snijeg koji je sada raspoređen po stazi

6.11.2025.
15:04
Sportski.net
Vesa Moilanen/shutterstock Editorial/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Vrijeme je posljednjih tjedana bilo toplo čak i na krajnjem sjeveru Europe. Tako je u pitanje došlo i održavanje utrka Svjetskog kupa u finskom Leviju

Ipak, FIS je odradio snježnu kontrolu i dao Leviju zeleno svjetlo za održavanje ženskog i muškog slalom 15. i 16. studenog. Organizatori su pod ceradama čuvali prošlogodišnji snijeg koji je sada raspoređen po stazi, a nastupili su i minusi koji bi trebali trajati sve do utrke.

 

 

 

Sve o skijanju čitajte na portalu Net.hr.

U sljedećih tjedan dana ne bi trebalo biti trenutka kada će temperatura biti iznad -5 stupnjeva Celzijevih pa tako niti slalomi neće doći u pitanje. Bit će to druga postaja za Svjetski kup nakon uvodnih veleslaloma u Söldenu. To znači i drugi nastup Zrinke Ljutić i Filipa Zubčića te prvi nastup za ostatak naše reprezentacije.

U Leviju će im se pridružiti Leona Popović koja se vraća nakon ozljede i propuštanja većeg dijela prošle sezone. U muškoj konkurenciji ćemo uz Zubu vidjeti i Samuela Kolegu, Istoka Rodeša i Tvrtka Ljutića.

POGLEDAJTE VIDEO: Zrinka Ljutić za RTL Danas o pripremama za ZOI

SkijanjeSvjetski Skijaski KupSkijanje Svjetski KupSlalomLevi
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
IDU MINUSI /
FIS dao zeleno svjetlo: Naši skijaši dočekali dobre vijesti iz Levija