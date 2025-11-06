FIS dao zeleno svjetlo: Naši skijaši dočekali dobre vijesti iz Levija

Vrijeme je posljednjih tjedana bilo toplo čak i na krajnjem sjeveru Europe. Tako je u pitanje došlo i održavanje utrka Svjetskog kupa u finskom Leviju.

Ipak, FIS je odradio snježnu kontrolu i dao Leviju zeleno svjetlo za održavanje ženskog i muškog slalom 15. i 16. studenog. Organizatori su pod ceradama čuvali prošlogodišnji snijeg koji je sada raspoređen po stazi, a nastupili su i minusi koji bi trebali trajati sve do utrke.



U sljedećih tjedan dana ne bi trebalo biti trenutka kada će temperatura biti iznad -5 stupnjeva Celzijevih pa tako niti slalomi neće doći u pitanje. Bit će to druga postaja za Svjetski kup nakon uvodnih veleslaloma u Söldenu. To znači i drugi nastup Zrinke Ljutić i Filipa Zubčića te prvi nastup za ostatak naše reprezentacije.

U Leviju će im se pridružiti Leona Popović koja se vraća nakon ozljede i propuštanja većeg dijela prošle sezone. U muškoj konkurenciji ćemo uz Zubu vidjeti i Samuela Kolegu, Istoka Rodeša i Tvrtka Ljutića.

