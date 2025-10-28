Janica otkrila do sada nepoznate detalje: 'Znala sam, ali to je bila moja stvar'

Jedna od najboljih hrvatskih sportašica svih vremena gostovala je u emisiji Arene Sport (Ne)uspjeh prvaka voditelja Slavena Bilića i otkrila detalje koji su do sada bili nepoznati.

"Ovo će zvučati glupo, ali sport nikad nisam ozbiljno shvaćala. Sve je to meni bila igra, zabava i pustolovina. Pitali su me kada sam znala da želim skijati. O tome nikad nisam razmišljala... Samo se sve razvijalo svojim tokom. Meni je bilo zabavno provoditi vrijeme s drugom djecom u klubu. Sve je bilo zbog društva. Gledam si sina, bitnije mu je društvo nego da je dobar u nečemu", rekla je Janica.

Janica je ispričala i detalje o prekidu karijere koji se dogodio dok je bila na vrhuncu, tek su joj bile 24 godine i osvojila je svoj treći Veliki kristalni globus i šestu olimpijsku medalju.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Sve o skijanju čitajte na portalu Net.hr.

"Ja sam na početku svoje zadnje sezone znala da više na kraju sezone neću skijati, ali smatrala sam da je to moja stvar i ničija druga. Ja sam osoba koja ne voli previše pričati, pogotovo o nekim svojim ciljevima jer smatram da ti ljudi tu puno energije uzimaju.

Nisam htjela da me prije svake utrke pitaju kako se osjećam jer mi je to jedna od zadnjih utrka. Htjela sam uživati u toj zadnjoj skijaškoj sezoni. Odluka se činila kao nagla, ali znala sam unaprijed što ću napraviti. Nitko nije znao osim mene, ni tata, ni brat, ni mama, ni trener", otkrila je Snježna kraljica.

POGLEDAJTE VIDEO: Filip Zubčić otkrio gdje je točno pogriješio i što je pošlo po zlu