Zrinka Ljutić je vidno razočarana ušla u cilj, a fotografije s vrhova Soeldena oduzimaju dah

Austrijska skijašica Julija Scheib pobjednica je prvog veleslaloma nove sezone Svjetskog kupa koji je u subotu vožen u Soeldenu. Najbolja hrvatska predstavnica Zrinka Ljutić zauzela je 10. mjesto.

Ljutić je nakon prve vožnje bila treća, no u drugoj je ostvarila nešto slabije vrijeme te je na kraju završila deseta s ukupnim vremenom 2:18.55, odnosno 2,04 sekunde zaostatka za pobjednicom (2:16.51). Drugo mjesto osvojila je Amerikanka Paula Moltzan (2:17.09), dok je treća bila Švicarka Lara Gut-Behrami (2:17.93).

Za 27-godišnju Scheib, koja je vodila i nakon prve vožnje, ovo je prva pobjeda u karijeri u Svjetskom kupu.

Fotografije koje oduzimaju dah

Nakon utrke pojavile su se fotografije koje će izmamiti osmijeh na lice svakom fanu skijanja, visina, planinarenja i drugih vrijednosti ovog zimskog sporta. Pobjednice su slavile uz šampanjac, a Zrinka je vidno razočarana ušla u cilj. Ovo svakako nije bio njen dan, kada je u pitnaju druga vožnja...

Zrinka Ljutić je prošlu sezonu završila kao osma u poretku veleslaloma sa 321 bodom, dok je u slalomu osvojila Mali kristalni globus. Nastup u Soeldenu bio joj je četvrti na otvaranju sezone Svjetskog kupa – prošle je godine zauzela 18. mjesto, a 2023. bila 14.

U nedjelju je u Soeldenu na rasporedu veleslalom skijaša, čime će službeno započeti i muški dio Svjetskog kupa.