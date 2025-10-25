Mile i Ivana Kekin, Jelena Veljača i drugi u Gavelli, ali poduzetnica je ostavila poseban dojam

Autorski projekt redateljice Anice Tomić i dramaturginje Jelene Kovačić, nastao prema romanu Marine Vujčić, donosi snažnu i emotivnu kazališnu priču o jednoj od najtežih društvenih tema – obiteljskom i rodno uvjetovanom nasilju. Publika je tijekom premijerne izvedbe svjedočila duboko potresnom iskustvu koje, kako ističe autorski tim, propituje granice empatije i odgovornost društva prema žrtvama nasilja.

Predstava „Sigurna kuća“ prikazuje intimnu ispovijest žene zarobljene u višegodišnjem odnosu obilježenom manipulacijom, izolacijom te psihičkim i fizičkim nasiljem. Na jučerašnjoj premijeri predstave u Gavelli bili su i brojna poznata lica iz umjetnosti, poduzetništva ili politike.