Mile i Ivana Kekin, Jelena Veljača i drugi u Gavelli, ali poduzetnica je ostavila poseban dojam

Foto: Luka Antunac/pixsell
Autorski projekt redateljice Anice Tomić i dramaturginje Jelene Kovačić, nastao prema romanu Marine Vujčić, donosi snažnu i emotivnu kazališnu priču o jednoj od najtežih društvenih tema – obiteljskom i rodno uvjetovanom nasilju.
Autorski projekt redateljice Anice Tomić i dramaturginje Jelene Kovačić, nastao prema romanu Marine Vujčić, donosi snažnu i emotivnu kazališnu priču o jednoj od najtežih društvenih tema – obiteljskom i rodno uvjetovanom nasilju. Publika je tijekom premijerne izvedbe svjedočila duboko potresnom iskustvu koje, kako ističe autorski tim, propituje granice empatije i odgovornost društva prema žrtvama nasilja.

Predstava „Sigurna kuća“ prikazuje intimnu ispovijest žene zarobljene u višegodišnjem odnosu obilježenom manipulacijom, izolacijom te psihičkim i fizičkim nasiljem. Na jučerašnjoj premijeri predstave u Gavelli bili su i brojna poznata lica iz umjetnosti, poduzetništva ili politike.

25.10.2025.
12:23
Matea Bahovec
Luka Antunac/pixsell
Poznata LicaSlavniPredstavaGavellaIvana Kekin
Mile i Ivana Kekin, Jelena Veljača i drugi u Gavelli, ali poduzetnica je ostavila poseban dojam