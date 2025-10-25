Luka Modrić odigrao utakmicu sezone, Talijani u transu: 'Kad dobije loptu, stadion eruptira'
Kapetan Hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić odigrao je čitavu utakmicu osmog kola talijanske Serie A u kojoj je Milan remizirao 2:2 s Pisom.
Luka Modrić sudjelovao je u oba pogotka i ukupno odigrao najbolju utakmicu od kada je u Milanu. Za svoj nastup dobio je ocjenu 9,2 prema Sofascoreu. Modrić je imao 121 dodir, upisao asistenciju (i popularnu predasistenciju), podijelio je četiri ključna dodavanja, imao je osam dugih dodavanja i sva su bila točna.
🎩 | Real-life Benjamin Button— Sofascore Football (@SofascoreINT) October 24, 2025
Luka Modrić v Pisa:
👌 121 touches
🅰️ 1 assist
📮 0.38 xA
🔑 4 key passes
🔭 8/8 accurate long balls
👟 102/106 accurate passes
💨 2/4 successful dribbles
⚔️ 6/11 duels won
♻️ 7 recoveries
🦵 2 tackles
📈 9.2 Sofascore Rating
Milan’s 40-year-old… pic.twitter.com/2zDwNpY9ch
Također, 2 od 4 driblinga su mu bila uspješna, 6 od 11 duela, 7 puta je oduzeo loptu i napravio 2 uspješna starta. Serie A službeno ga je proglasila igračem utakmice i zahvaljujući njemu je Milan ušao u vikend na prvom mjestu talijanskog prvenstva.
Luka Modrić is the Panini Player of the Match for #MilanPisa 👏🏆 pic.twitter.com/DaqOLCoqwR— Lega Serie A (@SerieA_EN) October 24, 2025
Također, prema Sofascoreu, Modrić vodi u poretku za igrača sezone u Serie A s prosječnom ocjenom od 7,84. Sve to u 41. godini života.