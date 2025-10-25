KAO DOBRO VINO /

Luka Modrić odigrao utakmicu sezone, Talijani u transu: 'Kad dobije loptu, stadion eruptira'

Foto: Mairo Cinquetti/nurphoto/shutterstock Editorial/profimedia
Luka Modrić odigrao je sjajnu utakmicu u remiju Milana i Pise 2:2.
Kapetan Hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić odigrao je čitavu utakmicu osmog kola talijanske Serie A u kojoj je Milan remizirao 2:2 s Pisom.

Luka Modrić sudjelovao je u oba pogotka i ukupno odigrao najbolju utakmicu od kada je u Milanu. Za svoj nastup dobio je ocjenu 9,2 prema Sofascoreu. Modrić je imao 121 dodir, upisao asistenciju (i popularnu predasistenciju), podijelio je četiri ključna dodavanja, imao je osam dugih dodavanja i sva su bila točna.

 

 

Također, 2 od 4 driblinga su mu bila uspješna, 6 od 11 duela, 7 puta je oduzeo loptu i napravio 2 uspješna starta. Serie A službeno ga je proglasila igračem utakmice i zahvaljujući njemu je Milan ušao u vikend na prvom mjestu talijanskog prvenstva.

Sve o Luki Modriću čitajte na portalu Net.hr.

 

 

Također, prema Sofascoreu, Modrić vodi u poretku za igrača sezone u Serie A s prosječnom ocjenom od 7,84. Sve to u 41. godini života.

 

25.10.2025.
8:24
Dominik Franculić
Mairo Cinquetti/nurphoto/shutterstock Editorial/profimedia
Luka ModrićAc MilanSerie APisa
