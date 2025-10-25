Luka Modrić odigrao utakmicu sezone, Talijani u transu: 'Kad dobije loptu, stadion eruptira'

Kapetan Hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić odigrao je čitavu utakmicu osmog kola talijanske Serie A u kojoj je Milan remizirao 2:2 s Pisom.

Luka Modrić sudjelovao je u oba pogotka i ukupno odigrao najbolju utakmicu od kada je u Milanu. Za svoj nastup dobio je ocjenu 9,2 prema Sofascoreu. Modrić je imao 121 dodir, upisao asistenciju (i popularnu predasistenciju), podijelio je četiri ključna dodavanja, imao je osam dugih dodavanja i sva su bila točna.

Luka Modrić v Pisa:



Luka Modrić v Pisa:



👌 121 touches

🅰️ 1 assist

📮 0.38 xA

🔑 4 key passes

🔭 8/8 accurate long balls

👟 102/106 accurate passes

💨 2/4 successful dribbles

⚔️ 6/11 duels won

♻️ 7 recoveries

🦵 2 tackles

📈 9.2 Sofascore Rating



Milan's 40-year-old…

Također, 2 od 4 driblinga su mu bila uspješna, 6 od 11 duela, 7 puta je oduzeo loptu i napravio 2 uspješna starta. Serie A službeno ga je proglasila igračem utakmice i zahvaljujući njemu je Milan ušao u vikend na prvom mjestu talijanskog prvenstva.

Luka Modrić is the Panini Player of the Match for #MilanPisa

Također, prema Sofascoreu, Modrić vodi u poretku za igrača sezone u Serie A s prosječnom ocjenom od 7,84. Sve to u 41. godini života.