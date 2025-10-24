Brzo i žestoko: Tuča veličine lješnjaka poharala hrvatsku metropolu

Nakon obline kiše i snažnog vjetra koji je u četvrtak navečer čupao stabla od Istre do Osijeka, tuča je u petak poharala otok Krk, ali i Zagreb. Ispred zgrade RTL-a zabilježili smo tuču veličine lješnjaka.

Fotoreporteri Pixsella otišli su i kišni đir po Zagrebu i zabilježili tuču po centru grada. I čitatelji net.hr-a su se iskazali u fotografskim vještinama. Dobili smo magične fotografije s Vrapča, ali i drugih četvrti hrvatske prijestolnice.

Fotografije govore više od riječi, pogledajte galeriju.