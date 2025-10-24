Sva lica Igora Štimca: Pogledajte što je izvodio nakon duhovne pripreme

Igor Štimac, bivši izbornik hrvatske reprezentacije, proživljavao je gostovanje svog Zrinjskog kod njemačkog Mainza u Konferencijskoj ligi kao "velik dan za sve Hrvate". Utakmica koja je trebala biti nagrada za godine uspjeha pretvorila se u dramatičnu borbu na terenu i tribinama, obilježenu crvenim kartonom, lavovskom borbom mostarske momčadi i sramotnim ispadom domaćih navijača. Štimac je kroz sve to vodio svoju momčad s klupe, proživljavajući svaki trenutak – od duhovne pripreme do ponosnog stiska ruke igračima nakon časnog poraza.

"Pusti Mainz, 'ko živ, 'ko mrtav": Fokus i vjera u granitnu obranu

Zrinjski je u Njemačku doputovao na krilima fantastične forme. Momčad Igora Štimca bila je neporažena u posljednjih deset utakmica u svim natjecanjima, primivši u tom periodu tek dva pogotka. Nakon deklasiranja Lincoln Red Impsa s 5:0 u prvom kolu, Štimac je na pitanje o sljedećem europskom izazovu hladnokrvno odgovorio novinarima: "Pusti Mainz, 'ko živ, 'ko mrtav do tada, prvo Sarajevo pa ćemo onda razmišljati dalje."

Taj odgovor savršeno je sažeo njegovu filozofiju – potpuni fokus na prvu sljedeću prepreku. Ipak, u pozadini je tinjala vjera u vlastitu momčad. "Nemamo razloga bojati se bilo koga. Možemo s puno samopouzdanja izaći protiv bilo koga", poručivao je Štimac, svjestan da njegova ekipa posjeduje "sposobnost i brzinu" za visoki presing kojim lomi suparnike.

Situacija u Mainzu bila je dijametralno suprotna. Bundesligaš je bio u rezultatskoj krizi, uzdrman uzastopnim porazima u kojima je njihova obrana kapitulirala čak osam puta. Trener Bo Henriksen priznao je ulogu favorita, no i očajnički tražio reakciju svoje ekipe, dok je vratar Robin Zentner europsku utakmicu vidio kao priliku za "povratak dobrog osjećaja". Vrijeme za Zrinjski nije moglo biti bolje.

"Neka osjete energiju": Duhovna priprema i poziv navijačima

Kako se utakmica približavala, Štimac je dizao atmosferu, pretvarajući sportski događaj u nacionalni. Susret je nazvao "povijesnom utakmicom za Zrinjski" i nagradom za dugogodišnji uspješan rad kluba. Uoči dvoboja, poslao je snažnu poruku svojim igračima i navijačima, kojih se u Mainzu očekivalo između 3.000 i 3.500.

"Neka prvo vide koliko je šahovnica i Hrvata na tribinama, neka osjete energiju", poručio je Štimac, pozivajući igrače da prigrle priliku i pokažu što znaju. Da je pristup ovom dvoboju bio poseban, svjedoči i duhovna priprema. Dio igrača, zajedno s trenerom, sudjelovao je na svetoj misi u Mainzu, gdje je Štimac osobno čitao, tražeći snagu i mir uoči velikog ispita. Pokazalo se da će im trebati svaka trunka snage za ono što je uslijedilo.

Drama na terenu, sramota na tribinama

Utakmica na Mewa Areni bila je upravo onakva kakvu je Štimac očekivao – bitka visokog ritma u kojoj se Zrinjski morao prilagoditi i "pronaći način da živi". Mostarci su se dobro držali sve do 38. minute, kada je crveni karton promijenio tijek susreta. Od tog trenutka, Štimac je s klupe još aktivnije vodio momčad, vršeći taktičke prilagodbe i bodreći svoje igrače u gotovo nemogućoj misiji.

Nažalost, drama se s terena prelila i na tribine. Navijači Mainza podigli su sramotan transparent s natpisom "Razbij ustašu, živjeli partizani", bacivši mrlju na sportski događaj i otvorivši pitanje moguće reakcije i sankcija UEFA-e.

Unatoč igraču manje više od polovice utakmice, Zrinjski je pokazao nevjerojatnu borbenost i organiziranost. Poraz od 1:0 bio je neizbježan, no način na koji je momčad izgledala na terenu izazvao je divljenje. Hrvatski mediji su nakon susreta hvalili "srce, karakter i europsku zrelost" Plemića, ističući da su se predstavili u sjajnom svjetlu.

Nakon posljednjeg sučevog zvižduka, Igor Štimac bio je miran i ponosan. Priznao je da je crveni karton bio opravdan, ali je prije svega istaknuo: "Ponosan sam na svoju momčad." I imao je zašto biti. Njegovi igrači su u Mainzu, unatoč porazu, položili veliki ispit zrelosti i pokazali da su snovi o europskom proljeću, koje Štimac spominje, itekako utemeljeni.